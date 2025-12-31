ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Προέδρου ΚΟΠ: Πρόοδος, ευθύνη και συλλογική προσπάθεια

Με την ευκαιρία της έλευσης του νέου χρόνου, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης κάνει ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και στέλνει τις ευχές και τα μυνήματά του για τη νέα χρονιά.

Πιο κάτω το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου:

«Το κυπριακό ποδόσφαιρο διανύει μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων αλλά και ουσιαστικής προόδου. Η φετινή αγωνιστική σεζόν εξελίσσεται με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού σε όλες τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας ότι το άθλημά μας ωριμάζει και ενισχύεται εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Οι διοικήσεις των ομάδων, τα τεχνικά επιτελεία και όλοι όσοι υπηρετούν το ποδόσφαιρο εργάζονται καθημερινά σε απαιτητικές συνθήκες, συχνά με θυσίες, για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη συνεχή ανάπτυξη του αθλήματος. Αυτή η προσπάθεια αξίζει αναγνώρισης και στήριξης.

Η ανοδική πορεία του κυπριακού ποδοσφαίρου αποτυπώνεται για ακόμη μία χρονιά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Η παρουσία και οι επιτυχίες της Πάφος F.C., της Ομόνοιας Λευκωσίας και της ΑΕΚ Λάρνακας στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων επιβεβαιώνουν ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο μπορεί να σταθεί με αξιώσεις και να διεκδικήσει τον σεβασμό που του αναλογεί.

Η νέα χρονιά βρίσκει τα πρωταθλήματα σε καθοριστική φάση. Οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν πολλά και απαιτείται από όλους συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στους κανόνες. Με πρώτη την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσουμε την αξιοπιστία των διοργανώσεων, υπηρετώντας το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό αγαθό.

Το 2026 φέρνει μεγάλες αγωνιστικές προκλήσεις για τις Εθνικές μας ομάδες. Τα αποτελέσματά τους, και κυρίως της Εθνικής Ανδρών, αποτελούν τον καθρέφτη του ποδοσφαίρου μας. Χαιρόμαστε για την πρόοδο του 2025 και προσβλέπουμε σε συνέπεια,  σταθερότητα και καλύτερα αποτελέσματα στη νέα χρονιά.

Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, απευθύνω θερμές ευχές σε όλες τις ποδοσφαιρίστριες και όλους τους ποδοσφαιριστές, κάθε ηλικίας και κατηγορίας, καθώς και στους προπονητές, τους διαιτητές, τα τεχνικά επιτελεία, τις διοικήσεις και τους φιλάθλους, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ευχές και ευχαριστίες απευθύνω στους συνεργάτες μου στα συλλογικά όργανα της ΚΟΠ, στη Διεύθυνση και στο προσωπικό της Ομοσπονδίας.

Με ενότητα, καθαρούς κανόνες και σταθερό όραμα, μπορούμε να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά».

