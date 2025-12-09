Έχει γίνει πιο πειστική

Δεν ήταν εύκολη η αποστολή της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου. Η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς την έκανε... εύκολη και κυρίως ο Λούθερ Σινγκ.

Με τα δύο του γκολ στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης, έστρωσε τον δρόμο προς το δεύτερο φετινό διπλό που, με το τέλος του α΄ γύρου, έφερε την ΑΕΛ στο -1 από την 6η θέση. Το τελικό 1-3 ήρθε γιατί πολύ απλά ήταν προσηλωμένη.

Απαιτείται όμως σερί για να μπορέσει τόσο να εισέλθει όσο και για να είναι σε επαφή με τις ευρωπαϊκές θέσεις. Είναι ολοφάνερο πως η ΑΕΛ βγάζει μία πιο πειστική εικόνα. Οι «πινελιές» του Πορτογάλου τεχνικού αρχίζουν να αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος ελπίζει πως με την ενίσχυση σε κάποιες θέσεις τον Ιανουάριο θα γίνει ακόμη πιο καλή η ομάδα και περισσότερο ανταγωνιστική.

Για την ώρα, το μυαλό είναι στις δύο δύσκολες αποστολές που ακολουθούν πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων. Την προσεχή Κυριακή θα παίξει με τον Ολυμπιακό στη Λευκωσία και στις 22 Δεκεμβρίου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Ο στόχος είναι ο ίδιος και αν τον επιτύχει, τότε, θα κάνει αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση των στόχων.