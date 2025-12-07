ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

«Πολύ σημαντική νίκη. Για ακόμα μια φορά η ομάδα έδειξε τον χαρακτήρα που χρειάζεται να έχουμε στο πρωτάθλημα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Για εμένα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που παίζω απέναντι στην πρώην ομάδα μου, Ομόνοια Αραδίππου, μια πολύ καλή οργανωμένη ομάδα.

Δώσαμε καλές απαντήσεις στο θέμα νοοτροπίας και στο πως είδαμε το παιχνίδι για να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι.

Ευχαριστούμε τους οπαδούς που ήρθαν με αυτό τον κόσμο που ήρθαν με αυτό τον καιρό να μας σπρώξουν και να μας στηρίξουν».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και συνεχίζει το κυνήγι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με τον Τιμούρ ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κετσπάγια: Το «χρυσάφι» και τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το 0-0 στο Απόλλων-Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο νωθρός επιθετικά Απόλλωνας, απειλήθηκε από την Ανόρθωση που στάθηκε όρθια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έδωσε ψήφο στον Άρη ο Πετρίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδωσε δώρα και στην ΑΕΛ Novibet και πέταξε ανεπανάληπτη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΑΕΛ

|

Category image

«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Fair play από τον Κετσπάγια, φώναξε τους παίκτες να βγάλουν την μπάλα εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρέμβαση Πρόδρομου Πετρίδη: «Δεν κρυβόμαστε, δουλεύουμε για τις λύσεις»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη