«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς, μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου.

«Πολύ σημαντική νίκη. Για ακόμα μια φορά η ομάδα έδειξε τον χαρακτήρα που χρειάζεται να έχουμε στο πρωτάθλημα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Για εμένα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που παίζω απέναντι στην πρώην ομάδα μου, Ομόνοια Αραδίππου, μια πολύ καλή οργανωμένη ομάδα.

Δώσαμε καλές απαντήσεις στο θέμα νοοτροπίας και στο πως είδαμε το παιχνίδι για να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι.

Ευχαριστούμε τους οπαδούς που ήρθαν με αυτό τον κόσμο που ήρθαν με αυτό τον καιρό να μας σπρώξουν και να μας στηρίξουν».