«Παίζουμε το δικό μας επίπεδο, για την ποιότητα δεν μπορώ να κάνω κάτι»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΛ, Ούγκο Μαρτίνς, μετά τη νίκη επί της ΕΝ Ύψωνα.

Για τον αγώνα: «Δύσκολο και σκληρό παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Σημαντικός και ο χαρακτήρας που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές μετά τη βαριά ήττα που είχαμε. Δεν δείξαμε καλό πρόσωπο στο Β’ ημίχρονο αλλά το σημαντικό είναι οι βαθμοί.

Είναι διαφορετική η καθημερινή δουλειά όταν κερδίζεις και διαφορετική όταν προέρχεται από ήττα. Σίγουρα είχαμε έξτρα κίνητρο, η ομάδα δούλεψε πιο σκληρά. Χρειαζόμαστε χρόνο για να εφαρμόσουμε τη δική μας μεθοδολογία».

Για τη δήλωση Γιανέφσκι ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα (διαβάστε ΕΔΩ): «Δεν θα κρίνω την τοποθέτηση του αντίπαλου προπονητή. Από την πλευρά μου θα πω, ότι προσπαθήσαμε, όπως και αυτοί. Εμείς σκοράραμε, κερδίσαμε και είναι δίκαιο».

Για το ότι υπήρχε κατάρρευση την προηγούμενη βδομάδα: «Όταν αλλάζει μια ομάδα προπονητή έχει διαφορετική μεθοδολογία. Τώρα παίζουμε στο δικό μας επίπεδο που είναι ρίσκο για τραυματισμούς. Μπορούμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι αλλά για την ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν μπορώ να κάνω κάτι»

Για την αποχώρηση με τραυματισμό του Ζράντι και ότι ο παίκτης δεν πρόσφερε αρκετά: «Σήμερα ήμουν σε δίλημμα αν θα ήταν στην αρχική εντεκάδα. Είναι ποιοτικός και καλός χαρακτήρας. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός που αντιμετωπίζει. Τον χρειαζόμαστε».