«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, αλλά δεν το άξιζε»

Δημοσιευτηκε:

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, αλλά δεν το άξιζε»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ε.Ν. Ύψωνα, Τσεντομίρ Γιανέφσκι, μετά την ήττα από την ΑΕΛ.

Για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, δεν το άξιζε όμως. Ήμασταν πολύ καλοί σήμερα. Παίξαμε πολύ καλά, ελέγχαμε το παιχνίδι. Στο τέλος κάναμε ένα λάθος και η ΑΕΛ μάς τιμώρησε. Στο επόμενο παιχνίδι ελπίζουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο χρειαζόμαστε».

Αν τους λείπουν οι εμπειρίες της Α’ κατηγορίας: «Όχι δεν είναι αυτό. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, πλην δύο έπαιξαν σε ομάδες της Α’ κατηγορίας, έχουν εμπειρίες. Είναι οι στιγμές που στοιχίζουν, σε άμυνα και επίθεση».

