Φοβερό τελείωμα ημιχρόνου για την Εθνική Γυναικών

Κόντρα στη ροή του αγώνα η Εθνική Γυναικών έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 στον αγώνα απέναντι στην Αλβανία του για τα play-offs του UEFA Women’s Nations League, όμως κατάφερε να φέρει να αντιδράσει.

Στο 43’ η Μαρία Παναγιώτου με ένα μακρινό σουτ μείωσε σε 2-1, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά της Άντρης Βιολάρης – έπειτα από κόρνερ της Παναγιώτου – έφερε την ισοφάριση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε δεχθεί το πρώτο γκολ στο 29’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ της Ντότσι, ενώ η ίδια στο 33’ έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα.