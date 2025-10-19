Συνέχισε με νίκη η Cowin ΑΕΛ!

Η ΑΕΛ, που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 45-36, έφθασε τελικά στη νίκη με 70-61.

Συναρπαστική η αναμέτρηση καθώς στο 30`, οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 55-55.

Κορυφαία για τη νικήτρια ήταν η Waggover (20 πόντοι – 24 βαθμοί), ενώ πρώτη σκόρερ ήταν η Ακαθιώτη με 23 πόντους.

Με 7-0 σερί για την ΑΕΛ ξεκίνησε η αναμέτρηση, που είχε επιβάλει ένα γρήγορο ρυθμό, ενώ ήταν και εύστοχη.

Στη συνέχεια η Αναγέννηση κατάφερε να βρει ρυθμό και χάριν στην παραγωγικότητα της Huerta, με 12-5 σερί, ισοφάρισε σε 12-12.

Όμως από το σημείο εκείνο η ΑΕΛ είχε κυριαρχήσει και στις δυο πλευρές του γηπέδου και παίρνοντας πόντους από τις Ακαθιώτη, Waggover, αύξανε συνεχώς τη διαφορά, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +11, όταν έκλεισε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 29-18.

Με 5-0 σερί για την Αναγέννηση ξεκίνησε η 2η περίοδος, που μείωσε σε 29-23.

Συνεχίζοντας όμως να δίνει πόντους στην ΑΕΛ η Ακαθιώτη, η διαφορά ανέβηκε στους 12 (35-23), πάντα για την ΑΕΛ.

Στη συνέχεια όμως και πάλι η Αναγέννηση βρήκε τρόπο αντίδρασης για να ρίξει τη διαφορά στους 6, λίγο πριν το 15` και ενώ στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η διαφορά ήταν σταθερή γύρω στο +9 πάντα για την ΑΕΛ και όλα αυτά σε έναν γρήγορο ρυθμό που είχε η αναμέτρηση.

Από τις πρωτοβουλίες της Γεωργίου, η Αναγέννηση μείωσε στο -5 (40-35), ενώ με το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 45-36.

Μια άσχημη εξέλιξη σημειώθηκε για τη γηπεδούχο κατά το ξεκίνημα της 3ης περιόδου, καθώς η Στυλιανίδη τραυματίστηκε στο πόδι και αποχώρησε προσωρινά.

Εν τω μεταξύ ο ρυθμός ήταν πιο αργός στις αρχές της 3ης περιόδου, κάτι που βοήθησε την ΑΕΛ να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα.

Όμως η Αναγέννηση χάριν στις πρωτοβουλίες της Τσινακλίεβα, έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (51-48), κάτι που έγινε λίγο πριν το 27` και πλέον το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση ανέβαινε στο κατακόρυφο αν και ήταν ακόμη νωρίς και ενώ στη συνέχεια η γηπεδούχος, ισοφάρισε σε 53-53.

Με το τέλος της 3ης περιόδου, το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με 55-55 και βέβαια ήταν με αρκετή αγωνία που αναμενόταν η 4η περίοδος.

Μόλις οκτώ πόντοι σημειώθηκαν στα 5 πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου και έτσι στο 35` ήταν η ΑΕΛ που προηγήθηκε με 61-57, με συνολικό σερί 6-2.

Λίγο μετά το 37`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 66-59 και ήταν πιο κοντά στη νίκη, αλλά απέμενε ακόμη χρόνος.

Ωστόσο στο χρονικό διάστημα που απέμενε η Αναγέννηση δεν βρήκε τρόπο για να αντιδράσει και τελικά η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με

Δεκάλεπτα: 18-29, 36-45, 55-55, 70-61.

Αναγέννηση (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova 11, Τσινακλίεβα 19 (3), Κυριάκου 7 (1), Huerta 13 (2), Στυλιανίδη 2, Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνου 4, Γεωργίου 5.

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Ακαθιώτη 23 (5), Παπαδούρη 8 (2), Waggover 20 (1), Γκομπετζισβίλι, Οικονομίδου 3, Maricic, Alstrom 5, Κασάπη 11 (1), Αντωνίου.