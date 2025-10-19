ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνέχισε με νίκη η Cowin ΑΕΛ!

Συνέχισε με νίκη η Cowin ΑΕΛ!

Με νικήτρια την Cowin ΑΕΛ ολοκληρώθηκε στο «Σπύρος Κυπριανού», το πρώτο ντέρμπι της νέας αγωνιστής περιόδου και για τη 2η αγωνιστική της 1ης φάσης για το Πρωτάθλημα Γυναικών, ανάμεσα στην κάτοχο του Τίτλου και στην Αναγέννηση Γερμασόγειας.

Η ΑΕΛ, που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 45-36, έφθασε τελικά στη νίκη με 70-61.

Συναρπαστική η αναμέτρηση καθώς στο 30`, οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 55-55.

Κορυφαία για τη νικήτρια ήταν η Waggover (20 πόντοι – 24 βαθμοί), ενώ πρώτη σκόρερ ήταν η Ακαθιώτη με 23 πόντους.

Με 7-0 σερί για την ΑΕΛ ξεκίνησε η αναμέτρηση, που είχε επιβάλει ένα γρήγορο ρυθμό, ενώ ήταν και εύστοχη.

Στη συνέχεια η Αναγέννηση κατάφερε να βρει ρυθμό και χάριν στην παραγωγικότητα της Huerta, με 12-5 σερί, ισοφάρισε σε 12-12.

Όμως από το σημείο εκείνο η ΑΕΛ είχε κυριαρχήσει και στις δυο πλευρές του γηπέδου και παίρνοντας πόντους από τις Ακαθιώτη, Waggover, αύξανε συνεχώς τη διαφορά, της οποίας η τιμή ανέβηκε στο +11, όταν έκλεισε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 29-18.

Με 5-0 σερί για την Αναγέννηση ξεκίνησε η 2η περίοδος, που μείωσε σε 29-23.

Συνεχίζοντας όμως να δίνει πόντους στην ΑΕΛ η Ακαθιώτη, η διαφορά ανέβηκε στους 12 (35-23), πάντα για την ΑΕΛ.

Στη συνέχεια όμως και πάλι η Αναγέννηση βρήκε τρόπο αντίδρασης για να ρίξει τη διαφορά στους 6, λίγο πριν το 15` και ενώ στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η διαφορά ήταν σταθερή γύρω στο +9 πάντα για την ΑΕΛ και όλα αυτά σε έναν γρήγορο ρυθμό που είχε η αναμέτρηση.

Από τις πρωτοβουλίες της Γεωργίου, η Αναγέννηση μείωσε στο -5 (40-35), ενώ με το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 45-36.  

Μια άσχημη εξέλιξη σημειώθηκε για τη γηπεδούχο κατά το ξεκίνημα της 3ης περιόδου, καθώς η Στυλιανίδη τραυματίστηκε στο πόδι και αποχώρησε προσωρινά.

Εν τω μεταξύ ο ρυθμός ήταν πιο αργός στις αρχές της 3ης περιόδου, κάτι που βοήθησε την ΑΕΛ να συντηρεί ένα σταθερό προβάδισμα.

Όμως η Αναγέννηση χάριν στις πρωτοβουλίες της Τσινακλίεβα, έριξε τη διαφορά στο τρίποντο (51-48), κάτι που έγινε λίγο πριν το 27` και πλέον το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση ανέβαινε στο κατακόρυφο αν και ήταν ακόμη νωρίς και ενώ στη συνέχεια η γηπεδούχος, ισοφάρισε σε 53-53.

Με το τέλος της 3ης περιόδου, το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με 55-55 και βέβαια ήταν με αρκετή αγωνία που αναμενόταν η 4η περίοδος.

Μόλις οκτώ πόντοι σημειώθηκαν στα 5 πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου και έτσι στο 35` ήταν η ΑΕΛ που προηγήθηκε με 61-57, με συνολικό σερί 6-2.

Λίγο μετά το 37`, η ΑΕΛ προηγήθηκε με 66-59 και ήταν πιο κοντά στη νίκη, αλλά απέμενε ακόμη χρόνος.

Ωστόσο στο χρονικό διάστημα που απέμενε η Αναγέννηση δεν βρήκε τρόπο για να αντιδράσει και τελικά η ΑΕΛ έφθασε στη νίκη με  

Δεκάλεπτα: 18-29, 36-45, 55-55, 70-61.

Αναγέννηση (Ηρακλής Πιττάκας): Kristlova 11, Τσινακλίεβα 19 (3), Κυριάκου 7 (1), Huerta 13 (2), Στυλιανίδη 2, Ελευθεριάδου, Κωνσταντίνου 4, Γεωργίου 5.

Cowin ΑΕΛ (Μιχάλης Κουνούνης): Ακαθιώτη 23 (5), Παπαδούρη 8 (2), Waggover 20 (1), Γκομπετζισβίλι, Οικονομίδου 3, Maricic, Alstrom 5, Κασάπη 11 (1), Αντωνίου.  

