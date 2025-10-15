Επιβεβαίωσε τις επαφές με Ντεμπέκ ο Λεβέντης!

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες περί επαφών της ΑΕΛ με τον Βέλγο επιχειρηματία και πρόεδρο της Σαρλερουά, Φαμπιάν Ντεμπέκ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Νικόλας Λεβέντης, σε παρέμβασή του στον ΣΠΟΡ FM 95.0

«Ο κ. Φαμπιάν Ντεμπέκ έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Λεμεσό και είναι προσωπικός φίλος του προέδρου μας. Ίσως να είναι παρών και στο παιχνίδι με τον Άρη. Όσον αφορά την ενδεχόμενη εμπλοκή του στην ομάδα, το θέμα χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος, καθώς πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λεβέντης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της λεμεσιανής ομάδας έστειλε επίσης μήνυμα προς τον κόσμο υπογραμμίζοντας ότι το καλό κλίμα και η σωστή διαχείριση λειτουργούν ως «μαγνήτης» για σοβαρούς ανθρώπους που θέλουν να εμπλακούν.

«Όταν εκπέμπεις υγεία, τότε γίνεσαι κι ελκυστικός προορισμός. Αυτό είναι κάτι που έχουμε ως στόχο: να διατηρήσουμε αυτή την εικόνα και να επαναφέρουμε την ΑΕΛ εκεί που της αξίζει. Χρειάζεται υπομονή, χρόνος και πολλή δουλειά. Και φυσικά, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε θετική συγκυρία που προκύπτει».

Υπενθυμίζεται πως ο Φαμπιάν Ντεμπέκ είναι ένας από τους πλέον γνωστούς επιχειρηματίες του βελγικού ποδοσφαίρου, με έντονη παρουσία στη Σαρλερουά, ενώ φημίζεται για την επενδυτική του δραστηριότητα και το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη συλλόγων με προοπτική.