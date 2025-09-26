Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

Aντί να μειώνονται, τα προβλήματα στην ΑΕΛ αυξάνονται. Και μάλιστα το πλήγμα είναι τεράστιο αφού εκτός επιλογών για περίπου ένα μήνα θα μείνει ο Τζούλιους Ζόκε. Ο Σλοβάκος μέσος έχει υποστεί θλάση στους προσαγωγούς και εκ τούτου η επιστροφή του αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Η προετοιμασία για την αυριανή (19:00) εντός έδρας μάχη με τον Ακρίτα ολοκληρώθηκε και εκτός αποστολής έμειναν οι Ντίλαν Ουεντραόγκο, Ντένις Τομαλά, Μπασέλ Ζράντι, Ντούσαν Στεφάνοβιτς και Κύπρος Νεοφύτου.

Να σημειωθεί πως την ευθύνη του κοουτσαρίσματος θα έχει ο Γιώργος Ελευθερίου.