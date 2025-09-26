ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

Μία εξάδα παικτών δεν υπολογίζονται για τη δοκιμασία απέναντι στην ομάδα της Χλώρακας.

Aντί να μειώνονται, τα προβλήματα στην ΑΕΛ αυξάνονται. Και μάλιστα το πλήγμα είναι τεράστιο αφού εκτός επιλογών για περίπου ένα μήνα θα μείνει ο Τζούλιους Ζόκε. Ο Σλοβάκος μέσος έχει υποστεί θλάση στους προσαγωγούς και εκ τούτου η επιστροφή του αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου. 

Η προετοιμασία για την αυριανή (19:00) εντός έδρας μάχη με τον Ακρίτα ολοκληρώθηκε και εκτός αποστολής έμειναν οι Ντίλαν Ουεντραόγκο, Ντένις Τομαλά, Μπασέλ Ζράντι, Ντούσαν Στεφάνοβιτς και Κύπρος Νεοφύτου.

Να σημειωθεί πως την ευθύνη του κοουτσαρίσματος θα έχει ο Γιώργος Ελευθερίου.

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Καμπάνα» της FIFA στη Μαλαισία – Χρησιμοποίησε ξένους παίκτες με πλαστά χαρτιά στην εθνική της ομάδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάρι Κέιν: Ο Άγγλος που σαρώνει στη Γερμανία και ξαναγράφει την ιστορία των φορ της Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκεί θα στηριχθεί η... απόδραση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ταρέμι: Yποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Ελλάδα

|

Category image

«Ευχαριστώ αδελφέ μου» - Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς σε σχόλιο του Γιαννακόπουλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ώρα για derby madrileno

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε στα 36 του ο Μπας Ντοστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Stop» στους οπαδούς του Αγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out οι Ομονοιάτες για το ντέρμπι στο “ΠΑΠ”

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανάσα για Ρόσα και ΑΠΟΕΛ – Δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στη Γουέστ Χαμ ο Νούνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bαρυφορτωμένο αλλά με... μέτρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απολύθηκε από τη Γουέστ Χαμ ο Πότερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπούτο Λοΐζου με Χάποελ Τελ Αβίβ;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη