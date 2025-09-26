Ρατσκόφ: «Κερδίσαμε και για τον Δώρο Ιερόπουλο – Σπουδαία αντίδραση μετά την ήττα»

Αναλυτικά:

«Ήταν ένα ξεχωριστό παιχνίδι για την ομάδα. Κερδίσαμε και για τον πρώην Πρόεδρό μας, τον Δώρο Ιερόπουλο. Θέλω να συγχαρώ όλους, από τους ποδοσφαιριστές μέχρι και τους φιλάθλους που ήρθαν στο γήπεδο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους παίκτες μας για την αντίδραση που έδειξαν μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Έπαιξαν όπως έπρεπε και έτσι ήρθε η νίκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ράτσκoφ αναγνώρισε την ποιότητα του αντιπάλου, λέγοντας:

«Ο Εθνικός είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έχει δείξει στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνει το σκορ. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργούμε προβλήματα στον αντίπαλο με τον τρόπο που παίζουμε και αυτό κάναμε και σήμερα».

Για την επιλογή Φοδέρινγχαμ:

«Όποτε χρειάστηκε, ήταν σημαντικός για εμάς. Είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας και είμαι ικανοποιημένος που έχω δύο πολύ καλούς παίκτες σε αυτήν τη θέση. Για μένα δεν υπάρχει "Νο1".