LIVE: Άρης-Εθνικός Άχνας (1-0)

Με ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ξεκίνα η 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

O Άρης υποδέχεται τον μέχρι στιγμής αήττητο Εθνικό στη Λεμέσο (19:00). Η αποστολή και των δύο είναι δύσκολη αφού οι «Ταξιάρχες» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την ΑΕΚ, ενώ ο Εθνικός θέλει να διατηρήσει το αήττητο του σέρι και το καλό του ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου!

45+1': Κίτρινη κάρτα και στον Μακόσλαντ για επικίνδυνο παίξιμο. 

40' Κίτρινη κάρτα για τον Ψάλτη για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Μοτνόρ.

37' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ. Ο Γκομίς με ένα ωραίο τελείωμα με σουτ, μετά από φάουλ του Κορέια θα ανοίξει το σκορ! (Η φάση ελέχτηκε για οφσάιντ του Γκόλντσον)

26' Ξανά μεγάλη φάση για τον Άρη, με τον Γκόλντσον να μην μπορεί να ευστοχήσει από τη μικρή περιοχή, ο Τούμπας ξανά με θα σώσει την εστία του

15' Σουτ του Χαραλάμπους, πάνω από τα δοκάρια του Εθνικού

9' Κίτρινη για θέατρο στον Κβιλιτάια

8' Ξανά ο Γκομίς, ξανά ο Τούμπας θα πει όχι με ωραίο τρόπο

7' Μεγάλη φάση με Γκομίς, ο Τούμπας θα πει όχι σε τετ α τετ μετά από δικό του λάθος

1' Πρώτη φάση με τον Κβιλιτάια, απεκρούει ο Τούμπας

1' Έναρξη αγώνα

 

Εντεκάδες:

Άρης: Φοδέρινγχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Κορέια, Μπουράν, Χαραλάμπους, Μπαλόγκουν, Μακόσλαντ, Μοντνόρ, Γκομίς, Κβιλιτάια

Εθνικός Άχνας: Τούμπας, Μαία, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Ψάλτης, Κονφέ, Οφόρι, Αγγελόπουλος, Μασάδο, Παπαγεωργίου, Αντερένγκεν, 

 

ΣΚΟΡΕΡ: 37' Γκομίς

 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 9' Κβιλιτάια, 40' Ψάλτης, 45+1' Μακόσλαντ

 

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΡΗΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

