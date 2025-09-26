Θα μείνει στη Λεμεσό για μόνιμος κάτοικος;

Έντονο είναι το πρέσινγκ της ΑΕΛ για τον Ούγκο Μαρτίνς.

Το Σάββατο (27/09) μάλιστα, η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων θα συναντηθεί με τον Κίκη Φιλίππου με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή και ο Πορτογάλος να γίνει ο νέος τιμονιέρης της Λεμεσιανής ομάδας.

Είναι λογικό λοιπόν το σενάριο, το αποψινό παιχνίδι στη Λεμεσό, όπου ο Εθνικός θα φιλοξενηθεί από τον Άρη, να είναι το τελευταίο του στην Αχνιώτικη ομάδα. Πάει λοιπόν Λεμεσό ο Μαρτίνς και το ερώτημα που υπάρχει είναι αν θα γίνει μόνιμος κάτοικος.

Χ.Χ