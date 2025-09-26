ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To μηδέν και η επίσκεψη στο ΓΣΠ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μετά τον Ιανουάριο του 2025, ο Απόλλωνας κατάφερε ξανά να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε δύο διαδοχικούς αγώνες. Τότε οι γαλάζιοι είχαν κερδίσει Ένωση (0-1) και Καρμιώτισσα (3-0), ενώ αυτή τη στιγμή, παίρνοντας τις πρώτες τους νίκες στη φετινή περίοδο, επικράτησαν των Πάφος FC (0-1) και Ένωσης (3-0).

Την ερχόμενη Κυριακή (28/09, 19:00) η ομάδα της Λεμεσού θα πάει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ έχοντας στόχο να κρατήσει ξανά απαραβίαστη την εστία της και να διευρύνει το νικηφόρο σερί. Τελευταία φορά που ο Απόλλωνας κράτησε το μηδέν σε τρεις σερί αγώνες πρωταθλήματος, συνδυάζοντάς το με νίκες, ήταν προς το τέλος της σεζόν 2023-24.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα μέσα Απριλίου πέτυχε τέσσερις συναπτές επιτυχίες χωρίς να δεχθεί γκολ. Μετά από ισοπαλία με την Καρμιώτισσα (0-0) είχε νικήσει κατά σειρά τις ΑΕΖ (1-0), Οθέλλο (0-1), Δόξα (0-2) και Νέα Σαλαμίνα (0-2). Σημειώνεται ότι τότε ακολούθησε άλλο ένα τρίποντο, επί της ΑΕΛ, όμως είχε δεχθεί τέρμα (4-1). Αξίζει να αναφερθεί ότι στα τελευταία έξι μεταξύ τους παιχνίδια Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ έφεραν ισοπαλία, με τις τρεις εξ αυτών των περιπτώσεων να λήγουν στο 0-0.

 

