Μαρτίνς: «Ρωτάτε την ομάδα για το μέλλον μου»

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν μπήκαμε καλά στον αγώνα, ο Άρης ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Υπάρχει διαφορά σε πολλούς τομείς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσω να κρατήσω κάποια καλά στοιχεία στο δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε.»

Σε ερώτηση για το μέλλον του και αναφορά στο όνομα του με άλλες ομάδες, απάντησε:

«Έχουν ακουστεί πολλά για πολλούς, για ποίον θέλετε να μάθετε; Όσο αφορά εμένα, δεν ξέρω κάτι, ρωτήστε την ομάδα. Εγώ είμαι εδώ αφοσιομένος στο τώρα και στον Εθνικό.»

«Έγω και προπονητικό μου staff σας διαβεβαιώνω πως δεν έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο για το μέλλον μου και για άλλη ομάδα. Συγκεντρωθήκαμε απλά στο σημερινό παιχνίδι, δεν ξέρω τίποτα.»

Σε ερώτηση αν ήθελε να πάει στην ΑΕΛ: «Και στη Ρεάλ θα ήθελα να πάω, όταν θα έρθει η πρόταση θα ξέρω να σας απαντήσω.»