Έρχεται Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου ο Ντιλικίνα

Αίσιο τέλος είχε το σύντομο σίριαλ Φρανκ Ντιλικίνα για τον Ολυμπιακό.

Μετά από ανατροπή που υπήρξε από το βράδυ της Πέμπτης, οι πρωταθλητές Ελλάδας ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί την απόκτηση του 27χρονου γκαρντ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια.

Μάλιστα, ο Γάλλος άσος που είχε επιλεχθεί στο Νο.8 του ντραφτ του ΝΒΑ το 2017 αναμένεται να αφιχθεί στην Ελλάδα και το «Ελ. Βενιζέλος» μέσω Βελιγραδίου αύριο το απόγευμα (27/09) στις 15:40.

Έτσι λοιπόν, ο Ντιλικίνα θα ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, συγκεντρώνοντας πιθανότητες να ακολουθήσει και την αποστολή της ομάδας στην Ισπανία για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/9), προκειμένου να αρχίσει να προσαρμόζεται.

