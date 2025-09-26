Η Λιόν και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες, καλύτερη μονάχα η Μπάγερν

Η Λιόν επιβεβαίωσε χθες (25/9) και στην Ουτρέχτη την ιδιαίτερη καλή σχέση της με τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Ένα εκπληκτικό γκολ του Τέσμαν ήταν αρκετό για να δώσει στην ομάδα του Πάουλο Φονσέκα τη νίκη (1-0) και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην 1η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Με αυτή τη νίκη, η γαλλική ομάδα -σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta- επέκτεινε το αήττητο σερί της στους πρώτους αγώνες των διοργανώσεων της UEFA σε 14 ματς: 8 νίκες και 6 ισοπαλίες, εξαιρουμένων των προκριματικών φάσεων, ακόμη και μακριά από το στάδιο Groupama.

Στην... κατηγορία αυτή, η Λιόν βρίσκεται πίσω μονάχα από την Μπάγερν, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο αήττητο σερί που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη σε 23 πρεμιέρες.