Αντίδραση από τον Τραμετσάνι – «Αν θέλεις να ενοχλήσεις, βρες άλλον τρόπο»

Αντέδρασε μετά από ερώτηση στις δηλώσεις του, μετά την ισοπαλία με τον Εθνικό, ο προπονητής της ΑΕΛ, Πάολο Τραμετσάνι.

Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για χειρονομία, προς την κερκίδα, μετά το τέρμα του Νατέλ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Γύρισα στην οικογένεια μου, η οποία ήταν στο γήπεδο. Αν θέλω να πω κάτι σε κάποιον, πάω αυτοπροσώπως να το πω. Δεν είμαι προπονητής των οπαδών, αλλά των ποδοσφαιριστών. Αν θέλεις να ενοχλήσεις, βρες άλλον τρόπο. Αν θέλεις να δημιουργήσεις κάποιο πρόβλημα, μαζί μου δεν υπάρχει τρόπος».

Προηγουμένως, για το παιχνίδι δήλωσε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δείξαμε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέραμε να σώσουμε το βαθμό απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο».

Για την εικόνα στο πρώτο μέρος: «Συμφωνώ ότι ήμασταν κακοί. Πολύ περισσότερο χωρίς την μπάλα. Ίσως φταίει η πίεση της έδρας, το ότι ήμασταν μπροστά στον κόσμο μας και θέλαμε τη νίκη. Ωστόσο με σκληρή δουλειά, πιστεύω μπορούμε να βελτιωθούμε».