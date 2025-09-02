Προτάσεις για δύο παίκτες της ΑΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Νικόλας Λεβέντης αναφέρθηκε σε δύο προτάσεις που έχει στα χέρια της η ομάδα της Λεμεσού
Ο Ε/Τ της ΑΕΛ, μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 σημείωσε πως τόσο για τον Κοσταντίνι, όσο και για τον Ανδρέου υπάρχουν προτάσεις.
Αναλυτικά:
«Εάν δεν ολοκληρωθούν αισίως οι συζητήσεις με παίκτες που δεν υπολογίζονται, τότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη προσθήκη. Υπάρχουν προτάσεις για τον Ανδρέου και τον Κοσταντίνι. Ο προπονητής θα ήθελε μια επιλογή μεσοαμυντικά».