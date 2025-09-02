ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεβέντης: «Η εικόνα μας με ΑΕΚ δεν ήταν αυτή που θέλουμε, θλάση ο Μακρής»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ παραχώρησε δηλώσεις στον απόηχο της πρώτης ήττας στη σεζόν από την ΑΕΚ στην «Αρένα»

Διαβάστε όσα είπε ο Νικόλας Λεβέντης στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 

Για την ήττα από την ΑΕΚ: «Η εικόνα μας δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Ο προπονητής μας επέλεξε να στηρίξει δημόσια τους παίκτες του. Αναγνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δίκαια κέρδισε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ποιος είναι ο φετινός στόχος της ΑΕΛ που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην πρώτη εξάδα. Έχουμε μπροστά μας δυο βδομάδες και θα πρέπει να έχουμε διαφορετική εικόνα με την επανέναρξη απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Η ΑΕΛ δεν είναι έτοιμη για πρωταθλητισμό στην παρούσα φάση. Από την άλλη απαιτούμε η εικόνα μας να είναι πιο ανταγωνιστική».

Για τον Μακρή: «Ο Μακρής έχει υποστεί μια θλάση στον δικέφαλο. Θα δούμε αν θα προλάβει τον αγώνα με τον Εθνικό. Θεωρώ από βδομάδας θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Εκτός είναι σίγουρα ο τραυματίας Ιμανισιμουέ. Την Παρασκευή θα είναι το fan day και για το σαββατοκύριακο τους έχει παραχωρηθεί ρεπό».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Εάν δεν ολοκληρωθούν αισίως οι συζητήσεις με παίκτες που δεν υπολογίζονται, τότε δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη προσθήκη. Υπάρχουν προτάσεις για τον Ανδρέου και τον Κοσταντίνι. Ο προπονητής θα ήθελε μια επιλογή μεσοαμυντικά».

Για τη διαιτησία: «Αξίζουν συγχαρητήρια στη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα είδαμε και σε άλλα παιχνίδι γιατί νοσεί η κυπριακή διαιτησία. Όταν βλέπεις ένα παίκτη να βγαίνει με τις τάπες του αντιπάλου, δεν μπορείς να σκέφτεσαι τίποτα άλλα εκτός από την κόκκινη κάρτα. Εμείς θέλουμε να τιμωρούνται όσοι δεν έχουν καλή παρουσία».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ

