Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

Η πρώτη πειστική εμφάνιση της σεζόν ήρθε την κατάλληλη στιγμή, δημιουργώντας προσδοκίες για αγωνιστική ανάκαμψη και επιστροφή σε ανταγωνιστική πορεία. Η εικόνα των γαλαζοκιτρίνων στο συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από ξεκάθαρο πλάνο, ενέργεια και αποφασιστικότητα, στοιχεία που μέχρι πρότινος έλειπαν. Η αλλαγή στον πάγκο και η έλευση του Ούγκο Μαρτίνς φαίνεται να έφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, (όχι μόνο βαθμολογικά), με τον Πορτογάλο να δίνει αέρα αισιοδοξίας εντός κι εκτός γηπέδου.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εμφάνιση και αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσουν την αφετηρία της αγωνιστικής ανάκαμψης της ομάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου, Νικόλας Λεβέντης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της νίκης επί της Ανόρθωσης για την ψυχολογία και το ηθικό του συνόλου. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος και στις εξέδρες, με τον κόσμο της ΑΕΛ να φεύγει για πρώτη φορά φέτος χαμογελαστός και ικανοποιημένος, τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εικόνα της ομάδας.

Τεστ χαρακτήρα

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ καλείται να συνεχίσει από εκεί που έμεινε και στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Άρη, στις 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Είναι μια καλή ευκαιρία για τεστ ώστε να δείξει η ομάδα πως υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ. Η είσοδος στην πρώτη εξάδα παραμένει ο βασικός στόχος της χρονιάς, έστω και αν οι γαλαζοκίτρινοι άργησαν να βρουν τον δρόμο τους.

Οι παίκτες θα επιστρέψουν σταδιακά στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστούν πλήρως έτοιμοι στο απαιτητικό αυτό ματς. Ο Κονσεϊσάο, αν και αντίκρισε την τρίτη του κίτρινη κάρτα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ντέρμπι και θα εκτίσει την ποινή του τη μεθεπόμενη (8η) αγωνιστική. Μοναδικό ερωτηματικό για τον Ούγκο Μαρτίνς αποτελεί ο Σόκε, ο οποίος παραμένει αμφίβολος.