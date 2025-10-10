ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

Αισιοδοξία και νέα πνοή πνέει στα αποδυτήρια της ΑΕΛ, μετά την εντυπωσιακή νίκη με 4-1 επί της Ανόρθωσης στη Λεμεσό.

Η πρώτη πειστική εμφάνιση της σεζόν ήρθε την κατάλληλη στιγμή, δημιουργώντας προσδοκίες για αγωνιστική ανάκαμψη και επιστροφή σε ανταγωνιστική πορεία. Η εικόνα των γαλαζοκιτρίνων στο συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από ξεκάθαρο πλάνο, ενέργεια και αποφασιστικότητα, στοιχεία που μέχρι πρότινος έλειπαν. Η αλλαγή στον πάγκο και η έλευση του Ούγκο Μαρτίνς φαίνεται να έφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, (όχι μόνο βαθμολογικά), με τον Πορτογάλο να δίνει αέρα αισιοδοξίας εντός κι εκτός γηπέδου.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εμφάνιση και αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσουν την αφετηρία της αγωνιστικής ανάκαμψης της ομάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου, Νικόλας Λεβέντης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της νίκης επί της Ανόρθωσης για την ψυχολογία και το ηθικό του συνόλου. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος και στις εξέδρες, με τον κόσμο της ΑΕΛ να φεύγει για πρώτη φορά φέτος χαμογελαστός και ικανοποιημένος, τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εικόνα της ομάδας. 

Τεστ χαρακτήρα

Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ καλείται να συνεχίσει από εκεί που έμεινε και στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Άρη, στις 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Είναι μια καλή ευκαιρία για τεστ ώστε να δείξει η ομάδα πως υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ. Η είσοδος στην πρώτη εξάδα παραμένει ο βασικός στόχος της χρονιάς, έστω και αν οι γαλαζοκίτρινοι άργησαν να βρουν τον δρόμο τους.

Οι παίκτες θα επιστρέψουν σταδιακά στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστούν πλήρως έτοιμοι στο απαιτητικό αυτό ματς. Ο Κονσεϊσάο, αν και αντίκρισε την τρίτη του κίτρινη κάρτα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ντέρμπι και θα εκτίσει την ποινή του τη μεθεπόμενη (8η) αγωνιστική. Μοναδικό ερωτηματικό για τον Ούγκο Μαρτίνς αποτελεί ο Σόκε, ο οποίος παραμένει αμφίβολος.

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε μετά από 372 ημέρες ο Γουίλμπεκιν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέιλορ: «Σταματήστε να περιμένετε την τελειότητα από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέος αέρας, νέα ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Το φιλί και η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον Ζίνι για την ανανέωση του συμβολαίου του!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη