«Tράμπζονσπορ και Παναθηναϊκός θέλουν τον Ρενάτο Σάντσες»!

Νέα... μάχη, Παναθηναϊκού και Τράμπζονσπορ φέρνει στο προσκήνιο πορτογαλικό δημοσίευμα!

Μετά τις αναφορές των τουρκικών, αλλά και των γαλλικών Μέσων, που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της ομάδας της Τραπεζούντας για τον Ουναΐ, ένα καινούργιο όνομα έρχεται στην επιφάνεια.

Σύμφωνα λοιπόν με το Diario de Transferencias ο Παναθηναϊκός, έχει στα ραντάρ του τον Ρενάτο Σάντσες, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η «Τράμπζο».

Το όνομα του πορτογάλου χαφ, έρχεται στο προσκήνιο μετά και την αποχώρηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς τον οποίο οι «πράσινοι» θα αντικαταστήσουν, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν είχε συνδεθεί και με άλλες ελληνικές ομάδες.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δεν τον υπολογίζει, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με την οποία σε 21 ματς σκόραρε μια φορά.