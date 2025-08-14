«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

Λίγο μετά την απόκτηση του Νταβόρ, η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε την συμφωνία της και με τον Λέο Νατέλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ LEO NATEL

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Leonardo Natel Vieira (Léo Natel).

Ο Léo Natel, γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος επιθετικός, διαθέτοντας τη δυνατότητα να καλύψει και άλλες θέσεις στην επιθετική γραμμή.

Η ποδοσφαιρική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές παρουσίες σε συλλόγους της Βραζιλίας όπως η São Paulo, η Fortaleza, η Corinthians και η Grêmio Novorizontino στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πριν λίγες μέρες.

Παράλληλα, είναι άριστος γνώστης του κυπριακού ποδοσφαίρου αφού αγωνίστηκε τόσο στον ΑΠΟΕΛ, κατακτώντας και το πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του κ. Τραμεντζάνι, όσο και στην Πάφος FC μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Η απόκτηση του Léo Natel εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ομάδας μας με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, ικανούς να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με την επιτυχή διεκπεραίωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σωματείο ΑΕΛ