ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«ΜΠΑΜ» η ΑΕΛ με Λέο Νατέλ!

Κι άλλη μεταγραφή για την ΑΕΛ μέσα σε λίγες ώρες - Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λέο Νατέλ

Λίγο μετά την απόκτηση του Νταβόρ, η ομάδα της Λεμεσού γνωστοποίησε την συμφωνία της και με τον Λέο Νατέλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ LEO NATEL

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Leonardo Natel Vieira (Léo Natel).

Ο Léo Natel, γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, αγωνίζεται κυρίως ως ακραίος επιθετικός, διαθέτοντας τη δυνατότητα να καλύψει και άλλες θέσεις στην επιθετική γραμμή.

Η ποδοσφαιρική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές παρουσίες σε συλλόγους της Βραζιλίας όπως η São Paulo, η Fortaleza, η Corinthians και η Grêmio Novorizontino στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πριν λίγες μέρες.

Παράλληλα, είναι άριστος γνώστης του κυπριακού ποδοσφαίρου αφού αγωνίστηκε τόσο στον ΑΠΟΕΛ, κατακτώντας και το πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του κ. Τραμεντζάνι, όσο και στην Πάφος FC μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Η απόκτηση του Léo Natel εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ομάδας μας με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, ικανούς να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με την επιτυχή διεκπεραίωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Σωματείο ΑΕΛ

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησε γλυκόπικρη γεύση ο 3ος προκριματικός - Δύο σε ομίλους αλλά χάσαμε εκπρόσωπο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Δυστυχώς η καλή μας εμφάνιση δεν μας έδωσε κάτι»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της ΑΕΚ μέσα στη Βαρσοβία

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε αλλά χαμογέλασε η ΑΕΚ στη Βαρσοβία και κλείδωσε θέση σε ομίλους!

ΑΕΚ

|

Category image

Τελευταίο εμπόδιο η Μπραν για την ΑΕΚ προς τους ομίλους του Europa League

ΑΕΚ

|

Category image

Με δύο αναβολές η πρεμιέρα, Παρασκευή η πρώτη σέντρα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέζαρε τη Σαχτάρ με κέρβερο Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ήττα του Άρη στην «ΟΠΑΠ Αρένα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποβλήθηκε ξανά ο Νάλι που δέχθηκε δύο κίτρινες σε εννιά λεπτά!

ΑΕΚ

|

Category image

«Λύγισε» στη παράταση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στο δρόμο της ΑΕΚ η Άντερλεχτ: Πότε και πού θα γίνουν τα παιχνίδια

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτο και όμως αληθινό - Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και... τρέλα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε στην παράταση και η Ομόνοια πάει... Αυστρία - Η Βόλφσμπεργκερ στον δρόμο των πρασίνων

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τι έκανε η Μπρόντμπι! Ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου ματς και πέρασε με 4-3 παίζοντας με δέκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη