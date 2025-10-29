ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα!

Με γκολ του Μπάλτσι στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον Asteras AKTOR και έκανε το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδασς Betsson.

Δεν σταματά πουθενά ο Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 1-0 του Asteras AKTOR, έκανε το 3/3 στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για την τετράδα - με το τελευταίο της ματς για τον θεσμό να είναι εκτός έδρας με τη Μαρκό.

Ο Μπάλτσι σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 73', με τους Αρκάδες από την άλλη να μένουν με έναν βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ στο 9’, ο Γιούριτς έπιασε την κεφαλιά από πελονεκτική θέση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αγγελίδη.

Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ χαμηλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό.

Εντέλει, η επόμενη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42’, όταν ο Βέρμπιτς έκανε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα του Αστέρα σε εκτίναξη και επέμβαση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αρκετά περισσότερες καλές στιγμές, καθώς στο 48’ ο Άνακερ απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Μεντιέτα, ενώ στο 53’ ο Αγγελίδης απάντησε σταματώντας τον Γκούμα.

Στο 56’, ο Καστάνιο σκόραρε για τους φιλοξενούμενους αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι, με τον τερματοφύλακας του Αστέρα να αποκρούει και το μακρινό σουτ του Τσιμπόλα στο 60ό λεπτό.

Ο Γκούμας απείλησε με κεφαλιά στο 68’ μα η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, πριν ο Μπάλτσι κρίνει εντέλει το ματς στο 73’, σκοράροντας μέσα από την περιοχή μετά από μπαλιά του Τζάλοου.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88’ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62’ Μπάλτζι), Γκούμας (78’ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62’ Κωστή), Γιούριτς (78’ Τσόκαϊ)

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σουρδής, Τσάπρας, Πλέγας, Λιάγκας, Συμελίδης, Παλάσιος

Asteras AKTOR (Κρ. Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74’ Κετού), Μεντιέτα (59’ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66’ Μακέντα)

Στον πάγκο: Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Αλάγκμπε

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Απτόσογλου, Χριστοδούλου

4ος: Καλατζής

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώθηκε η κράτηση του… κατάδικου - Συνεννοούνταν με βιντεοκλήσεις από τις Κεντρικές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Μαέ των τριών γκολ κάνει πολύ περισσότερα

Απόψεις

|

Category image

Τεττέη και Παντελίδης επίσημα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βινίσιους ζήτησε τελικά συγνώμη και από τον Αλόνσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Γκολντάρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Αν θέλουμε να ρεφάρουμε πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δικαιολογίες που τρομάζουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιαμάλ θέλει να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεγγάρια...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει ασύστολα την Λίβερπουλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλες οι προτεραιότητες, όμως λείπει από την τροπαιοθήκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θύμισε τον παλιό καλό Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη