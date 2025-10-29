Λεβαδειακός non stop, λύγισε και τον Asteras AKTOR και πάει καρφί για τετράδα!

Δεν σταματά πουθενά ο Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 1-0 του Asteras AKTOR, έκανε το 3/3 στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για την τετράδα - με το τελευταίο της ματς για τον θεσμό να είναι εκτός έδρας με τη Μαρκό.

Ο Μπάλτσι σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 73', με τους Αρκάδες από την άλλη να μένουν με έναν βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.

Σε ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές φάσεις, το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο τέταρτο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ στο 9’, ο Γιούριτς έπιασε την κεφαλιά από πελονεκτική θέση αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Αγγελίδη.

Ο ρυθμός στη συνέχεια ήταν πολύ χαμηλός, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για κάτι καλό.

Εντέλει, η επόμενη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42’, όταν ο Βέρμπιτς έκανε ωραία ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, υποχρεώνοντας τον τερματοφύλακα του Αστέρα σε εκτίναξη και επέμβαση.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με αρκετά περισσότερες καλές στιγμές, καθώς στο 48’ ο Άνακερ απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Μεντιέτα, ενώ στο 53’ ο Αγγελίδης απάντησε σταματώντας τον Γκούμα.

Στο 56’, ο Καστάνιο σκόραρε για τους φιλοξενούμενους αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι, με τον τερματοφύλακας του Αστέρα να αποκρούει και το μακρινό σουτ του Τσιμπόλα στο 60ό λεπτό.

Ο Γκούμας απείλησε με κεφαλιά στο 68’ μα η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, πριν ο Μπάλτσι κρίνει εντέλει το ματς στο 73’, σκοράροντας μέσα από την περιοχή μετά από μπαλιά του Τζάλοου.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88’ Κάτρης), Τζάλοου, Τσιμπόλα (62’ Μπάλτζι), Γκούμας (78’ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62’ Κωστή), Γιούριτς (78’ Τσόκαϊ)

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Σουρδής, Τσάπρας, Πλέγας, Λιάγκας, Συμελίδης, Παλάσιος

Asteras AKTOR (Κρ. Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59’ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74’ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74’ Κετού), Μεντιέτα (59’ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66’ Μακέντα)

Στον πάγκο: Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Αλάγκμπε

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Απτόσογλου, Χριστοδούλου

4ος: Καλατζής

