Επέστρεψε στην ΑΕΛ ο Νταβόρ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ DAVOR ZDRAVKOVSKI

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Davor Zdravkovski.

Ο 27χρονος (20/03/1998) διεθνής μέσος από τη Βόρεια Μακεδονία επιστρέφει στην οικογένεια της ΑΕΛ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου το 2019, έχοντας σημαντική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας μας την περίοδο 2017–2023, καταγράφοντας περισσότερες από 160 επίσημες συμμετοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Σκωτία με τη φανέλα της Motherwell FC, πραγματοποιώντας 62 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί με την επιτυχή διεκπεραίωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Davor στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

