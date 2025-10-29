Η αλήθεια είναι πως η μη σταθερή εικόνα της λεμεσιανής ομάδας, με τα πολλά σκαμπανεβάσματα, παρέσυρε και τον Λέο Νατέλ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής στην τρίτη νίκη της ομάδας του Ούγκο Μαρτίνς αφού σκόραρε το γκολ της νίκης στο 87ο λεπτό επί της Ε.Ν. Ύψωνα. Χάρισε έτσι τρεις βαθμούς και ήταν το δεύτερό του φετινό γκολ.

Το άλλο ήταν και πάλι σημαντικό αφού ισοφάρισε 2-2 τον Εθνικό Άχνας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Oυσιαστικά οι τέσσερις από τους δέκα βαθμούς της συγκομιδής της ΑΕΛ ήρθαν από τα δικά του πόδια.

Και σαφώς όλοι στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο ελπίζουν στο άμεσο μέλλον να προσφέρει ακόμη περισσότερους. Άλλωστε, για αυτό έγινε υπέρβαση λίγο πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Έως τώρα μέτρησε 393 λεπτά και δεν κέρδισε τη φανέλα του βασικού στην ομάδα. Από τα πόδια του εξαρτάται να γίνει σημαντικός για την ΑΕΛ.