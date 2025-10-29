«Προς Λιόν ο Έντρικ»
ΓΗΠΕΔΟ
Φαίνεται πως ο Βραζιλιάνος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έχει βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Ο Έντρικ δεν είναι ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στην «Βασίλισσα» και ψάχνεται να φύγει από την Μαδρίτη.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Έντρικ έχει είναι προ των πυλών να γίνει μεταγραφή στην Λιόν.
Αν συμβεί αυτό θα τον Ιανουάριο και είναι θετικός στη μετακίνηση με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2026.
Ο Έντρικ θα εξετάσει όλες τις επιλογές του μέσα στον επόμενο μήνα, όμως η Λιόν έχει ήδη παρουσιάσει το πλάνο της, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί
sdna.gr