«Προς Λιόν ο Έντρικ»

Ο Έντρικ δεν είναι ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στην «Βασίλισσα» και ψάχνεται να φύγει από την Μαδρίτη.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Έντρικ έχει είναι προ των πυλών να γίνει μεταγραφή στην Λιόν.

Αν συμβεί αυτό θα τον Ιανουάριο και είναι θετικός στη μετακίνηση με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο Έντρικ θα εξετάσει όλες τις επιλογές του μέσα στον επόμενο μήνα, όμως η Λιόν έχει ήδη παρουσιάσει το πλάνο της, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί

sdna.gr