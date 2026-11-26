Η ΑΕΛ ετοιμάζεται για την εντός έδρας δοκιμασία με τον Ολυμπιακό (19:00), όμως την ίδια στιγμή ο προπονητής της ομάδας Ούγκο Μαρτίνς κάνει και αξιολογήσεις ποδοσφαιριστών.

Και αφορούν τρεις παίκτες που ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες με την Κονγκολέζικη FC Λες Άιγκολς. Πρόκειται για τον 21χρονο Ιμπραχίμ Ματόμπο, τον 25χρονο Χέλτον Καγιέμπε και τον 18χρονο Μπογιάμπα Μακόσι. Θα προσπαθήσουν να πείσουν τον Πορτογάλο τεχνικό ότι μπορούν στο μέλλον να αποτελέσουν μέλη του ρόστερ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η ΑΕΛ ελπίζει να βρει… λαυράκια, με τον τεχνικό διευθυντή Ζοέλ Νταμάχου να έχει ασφαλώς δείξει τα διαπιστευτήρια του.

Όσον αφορά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΛ θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν την 3η σερί νίκη ώστε να πάνε με δυναμική στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Απόλλωνα.