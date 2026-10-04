ΑΕΚ: Δυνατό φιλικό με Παναιτωλικό εν αναμονή των τραυματιών

Το δεύτερο και τελευταίο της φιλικό τεστ εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος το Σάββατο απέναντι στον ΟΦΗ στην Allwyn Arena δίνει η ΑΕΚ σήμερα στις 11:00 στο Ελληνικό απέναντι στον Παναιτωλικό. Η αναμέτρηση θα είναι προπονητικού χαρακτήρα και θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει συνολικά σε 16 παίκτες λόγω των απουσιών των διεθνών και των τραυματιών, ωστόσο θα δώσει χρόνο σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που είχαν μέχρι τώρα, ενώ θα τσεκάρει και κάποια παιδιά της Κ19.

Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, ο Λάζαρος Ρότα και ο Θωμάς Στρακόσα αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα να μπουν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο πρώτος έχει πολύ καλές πιθανότητες να παίξει στο ματς με τους Κρητικούς, ενώ και ο δεύτερος είναι σε καλό δρόμο και αν προορίζεται να παίξει στο ματς με την Σαχτάρ (14/10) θα πρέπει να παίξει και κόντρα στον ΟΦΗ για να πάρει ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση είναι δύσκολη λόγω και της φόρμας του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Όσο για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγγρος θέλει ακόμη χρόνο και το πιθανότερο σενάριο είναι να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι στις (20/10).

sport-fm.gr