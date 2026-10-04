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Καθάρισε την Τσεχία η Ισπανία - Λύγισε την Σλοβενία η Ελβετία του βασικού Φρόιλερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε σπασμένα φρένα συνεχίζει η Ισπανία, αφού, χωρίς να δυσκολευθεί, επικράτησε 3-1 στο Οβιέδο της Τσεχίας για το 3/3 στον όμιλο της. Ανατροπή για την Ελβετία του βασικού Φρόιλερ, απέναντι στη Σλοβενία.

Πουθενά δεν σταματούν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Παρότι συνάντησε αντίσταση από την Τσεχία, η Ισπανία, έκανε το 3/3 στον 3ο όμιλο της League A του Nations League, επικρατώντας 3-1 και συνεχίζει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την Αγγλία, που νωρίτερα επικράτησε με το 7-0 μέσα στην Κροατία.

Ο Γιαμάλ στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους «ρόχας», ενώ στο 35' ο Ρόδρι, ήταν αυτός που έγραψε το 2-0 για την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, θέτοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε και η Τσεχία, εκμεταλλεύτηκε την συνθήκη μειώνοντας σε 2-1 με τον Σλάμα στο 69ο λεπτό. To... άγχος, έδιωξε στο 87' ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-1!

xΣυνεχίζει να προελαύνει με βασικό τον Ρέμο Φρόιλερ η Ελβετία! Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν, μπορεί να δέχθηκε την ψυχρολουσία μόλις στο 2ο λεπτό από τη Σλοβενία, χάρη σε γκολ του Βίποτνικ, όμως είχε άμεσες απαντήσεις.

Στο 10' ο Γιάνζα, έστειλε, άθελά του, την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ισοφαρίζοντας σε 1-1, ενώ στο 38' ο Εντόι,τούμπαρε το ματς για το 2-1 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Την ίδια στιγμή, στα Σκόπια, η Σκωτία έπαιρνε σπουδαίο διπλό. Οι Βρετανοί, χρειάστηκε να περάσουν από τα σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά έφυγαν με το διπλό χάρη σε γκολ των Μπόουϊ στο 7' και ΜακΓκιν, με πέναλτι στο 69' για το τελικό 2-0.

sport-fm.gr 

 

 

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