Σενάρια για όλα τα γούστα: Νίκη σημαίνει πρόκριση για την Εθνική, τι γίνεται με… Χ2!

Με το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στο τέλος να είναι απολύτως ρεαλιστικό, η Ελλάδα υποδέχεται την Γερμανία με στόχο να κρατηθεί στην κορυφή του ομίλου και να σφιχταγκαλιάσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Γαλανόλευκη έχει ακόμα μία σπουδαία πρόκληση μπροστά της το βράδυ (21:45) κόντρα στην Γερμανία. Το μεγάλο φαβορί -στα χαρτιά- του ομίλου, που όμως μετά από τρεις αγωνιστικές βρίσκεται στην 3η θέση κι αυτό κυρίως λόγω του ιστορικού διπλού της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ πριν μία εβδομάδα.

Κι αν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε τρομερή ευκαιρία για το 3/3 την Πέμπτη, όταν ισοφαρίστηκε στο 89' από την Ολλανδία, παραμένει ακόμα στην κορυφή του ομίλου και κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη συνέχεια της διοργάνωσης, αφενός για να προκριθεί στα προημιτελικά, κάτι που αρχικά φάνταζε σχεδόν ουτοπικό κι αφετέρου να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Όσο για τον Νο1 βασικό στόχο, της εισόδου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028, αυτός ουσιαστικά έχει ήδη επιτευχθεί.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πιθανά σενάρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά.

Αρχικά, με νίκη απόψε η Ελλάδα εξασφαλίζει και μαθηματικά την παρουσία της στο 1-2 του ομίλου και φυσικά την πρόκριση στην επόμενη φάση, αφού θα ξεφύγει στο +6 από τους Γερμανούς και το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι μεταξύ τους βαθμοί.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που χάσει απόψε η Εθνική; Εκεί θα πρέπει να γίνει προσπάθεια, ώστε σε περίπτωση ήττας αυτή να είναι μόνο με ένα γκολ, ώστε να υπάρχει ισορροπία στα μεταξύ τους ματς, τουλάχιστον προς ώρας. Κι αυτό γιατί επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, ακολούθως τα γκολ που έχουν πετύχει (ουσιαστικά συμπίπτουν τα δύο κριτήρια) κι έπεται η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο. Εκεί η Γερμανία θα υπερτερεί αν κερδίσει σήμερα (νίκησε με 2-0 την Σερβία και η Ελλάδα με 2-1).

Καθόλου απίθανη η τριπλή ισοβαθμία

Από εκεί και πέρα πάντως υπάρχει κι ένα διόλου απίθανο σενάριο για τριπλή ισοβαθμία στο φινάλε. Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα πηγαίνει τον επόμενο μήνα στην Ολλανδία και κλείνει τις υποχρεώσεις της εντός με την Σερβία.

Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, θα γίνει στους 11 βαθμούς και θα πρέπει να συμβούν τα εξής:

-η Ελλάδα να έρθει ισόπαλη με την Γερμανία, να χάσει στην Ολλανδία και να κερδίσει την Σερβία.

-η Ολλανδία να κερδίσει Σερβία, Ελλάδα και να χάσει από την Γερμανία.

-η Γερμανία να έρθει ισόπαλη με την Ελλάδα και να κερδίσει Σερβία, Ολλανδία.

Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα θα έχει το πάνω χέρι, καθώς θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από την Γερμανία και θα τερματίσει 2η στον όμιλο.

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League:

1.Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

2.Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

3.Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

4.Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου

5.Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς

6.Συνολικά εκτός έδρας γκολ

7.Συνολικές νίκες

8.Συνολικές εκτός έδρας νίκες

9.Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)

-κίτρινη = 1 βαθμός

-κόκκινη = 3 βαθμοί

-αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί

10.Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27

sdna.gr