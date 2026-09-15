Καλός, μπορεί όμως καλύτερα

Μετά από τρεις αγωνιστικές, οι έξι βαθμοί που έχει η ΑΕΛ δεν είναι άσχημος απολογισμός. Απλώς ενδιάμεσα των νικών επί Ανόρθωσης και Νέας Σαλαμίνας ήλθε αυτός ο διασυρμός από τον ΑΠΟΕΛ (6-0) που έφερε έντονο προβληματισμό. Δυνατότητες υπάρχουν βάσει ρόστερ και φάνηκε σε κάποια σημεία των τριών αυτών 90λεπτων. Εντάχθηκαν παίκτες με αξιοπρόσεχτα βιογραφικά, φτάνει η ποιότητά τους να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.

Το στοίχημα είναι να ανεβάσει σταθερά την απόδοσή της ώστε να διεκδικήσει τους στόχους της. Μπορεί και καλύτερα η ΑΕΛ και αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο προπονητής της, Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να βρει μία… χημεία. Δεν είναι εύκολο πάντως για μία ομάδα με τόσες πολλές προσθήκες. Και οι νίκες βοηθούν στην αποσυμπίεση. Μία τέτοια ήταν και αυτή με τη Νέα Σαλαμίνα.

Στην… εξίσωση θα μπει στο ματς της Παρασκευής απέναντι στην Πάφος FC (18/09, 19:00) και ο επιθετικός Τσινεντού Τζόφρι, ενώ θα απουσιάσει ξανά λόγω τιμωρίας ο Καφού. Δύσκολη αποστολή για τους γαλαζοκίτρινους απέναντι στην πρωτοπόρο, όμως, για μία καλή πορεία, οι υπερβάσεις είναι απαραίτητες.