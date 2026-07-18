Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (18/07)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Sigma
00:00 Γαλλία - Αγγλία
Οmega
17:00 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision 1
18:00 Φιλικό: Άρης - Λέγκια
Cytavision 4
14:00 Tένις: ATP 250 – Bastad
16:00 Tένις: ATP 250 – Bastad
Cytavision 5
12:00 Tένις: ATP 250 – Gstaad
14:30 Tένις: ATP 250 – Gstaad
Cytavision 6
17:00 Ράλι Εσθονίας
19:00 Ράλι Εσθονίας
Cytavision 7
19:30 Cyprus Drift Championship
Cytavision 8
20:00 Tένις: ATP 250 – Umag
Novasports 6
17:00 Tένις: WTA 250 - Iasi Open