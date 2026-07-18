Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Γαλλία - Αγγλία

Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους στις 00:00, σε έναν αγώνα με μεγάλο διακύβευμα, καθώς ο νικητής θα κατακτήσει την 3η θέση του Μουντιάλ 2026. Οι δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις θέλουν να ολοκληρώσουν με θετικό τρόπο την πορεία τους στη διοργάνωση, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου, με αγορές για το τελικό αποτέλεσμα, τους σκόρερ και ειδικά στοιχήματα.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Γαλλίας προσφέρεται από την Stoiximan στα 2.06, η ισοπαλία στα 3.94 και η νίκη της Αγγλίας στα 3.83.

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Στην αγορά για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ, το γκολ με σουτ βρίσκεται στο 1.42, με κεφαλιά στα 5.50, με πέναλτι στα 6.80, με φάουλ στα 14.50, το αυτογκόλ στα 29.00, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί γκολ προσφέρεται στα 12.00.

Στα ειδικά των σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ προσφέρεται στο 1.53 για να σκοράρει, ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα 2.50, οι Ζαν-Φιλίπ Ματετά και Μάρκους Τιράμ στα 2.55. Από πλευράς Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στα 2.00, οι Ιβάν Τόνεϊ και Όλι Γουότκινς στα 2.30, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ προσφέρεται στα 3.35 για να βρει δίχτυα.

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