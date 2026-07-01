Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη και το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Αναλυτικά:

«Η ομάδα μας θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο στις 09 Ιουλίου 2026, όπου οι ποδοσφαιριστές μας θα υποβληθούν σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσουν μονές ή/και διπλές προπονήσεις καθημερινά στο Προπονητικό Κέντρο ΑΕΛ και θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Παράλληλα, πριν την αναχώρηση της ομάδας στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθούν τρία φιλικά παιχνίδια:

Τετάρτη, 22/07 vs Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Προπονητικό Γήπεδο ΑΕΛ)

Σάββατο, 25/07 vs Ολυμπιακός Λευκωσίας (Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς)

Τετάρτη, 29/07 vs Ομόνοια Αραδίππου (Κοινοτικό Στάδιο Αραδίππου)

Όσον αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2026 όταν η ομάδα θα μεταβεί στo Sielanka Sport Centre της Πολωνίας για περίπου δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Πολωνία, θα πραγματοποιηθούν τρία φιλικά παιχνίδια, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη νέα σεζόν:

- Τετάρτη, 05/08 vs Ατρόμητος Αθηνών

- Σάββατο, 08/08 vs Παναιτωλικός

- Τρίτη, 11/08 vs Πολόνια Βαρσοβίας

Η ομάδα μας θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 12 Αυγούστου 2026 και θα δώσει ακόμη δύο φιλικούς αγώνες μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29-30 Αυγούστου 2026:

- Τετάρτη, 19/08, vs Ανόρθωση (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)

- Σάββατο, 22/08: Στάδιο “ΑΛΦΑΜΕΓΑ” (η αντίπαλος ομάδα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια και την προετοιμασία της ομάδας θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα».