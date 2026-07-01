ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

Πρώτο ραντεβού στις 9 Ιουλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει για την έναρξη και το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Αναλυτικά:

«Η ομάδα μας θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο στις 09 Ιουλίου 2026, όπου οι ποδοσφαιριστές μας θα υποβληθούν σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 θα ξεκινήσουν μονές ή/και διπλές προπονήσεις καθημερινά στο Προπονητικό Κέντρο ΑΕΛ και θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Παράλληλα, πριν την αναχώρηση της ομάδας στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθούν τρία φιλικά παιχνίδια:

Τετάρτη, 22/07 vs Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (Προπονητικό Γήπεδο ΑΕΛ)

Σάββατο, 25/07 vs Ολυμπιακός Λευκωσίας (Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς)

Τετάρτη, 29/07 vs Ομόνοια Αραδίππου (Κοινοτικό Στάδιο Αραδίππου)

Όσον αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου 2026 όταν η ομάδα θα μεταβεί στo Sielanka Sport Centre της Πολωνίας για περίπου δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Πολωνία, θα πραγματοποιηθούν τρία φιλικά παιχνίδια, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη νέα σεζόν:

- Τετάρτη, 05/08 vs Ατρόμητος Αθηνών

- Σάββατο, 08/08 vs Παναιτωλικός

- Τρίτη, 11/08 vs Πολόνια Βαρσοβίας

Η ομάδα μας θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 12 Αυγούστου 2026 και θα δώσει ακόμη δύο φιλικούς αγώνες μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 29-30 Αυγούστου 2026:

- Τετάρτη, 19/08, vs Ανόρθωση (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)

- Σάββατο, 22/08: Στάδιο “ΑΛΦΑΜΕΓΑ” (η αντίπαλος ομάδα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο)

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια και την προετοιμασία της ομάδας θα ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστική συμφωνία με Πήλιο για νέο 4ετές συμβόλαιο

Ελλάδα

|

Category image

«Θετικός να επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ»

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε οκτώ φιλικά η ΑΕΛ – Το πρόγραμμα σε Κύπρο και Πολωνία

ΑΕΛ

|

Category image

Τα βρήκε με Σπόρτινγκ και «έδεσε» Μπρίτο η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέστορ Ελ Μαέστρο η νούμερο ένα επιλογή της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ανανέωσε με Κρίστενσεν μέχρι το 2028 η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ: Πότε φεύγει για Ολλανδία - Επτά τα φιλικά τεστ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στάνιτς και Ρόκα στην τελική ευθεία, παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα εμπάργκο μεταγραφών για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιόβιτς και Πήλιου

Ελλάδα

|

Category image

«Έδεσε» Καραμανώλη η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φέρνει στην Κύπρο τον Τζόρντι Κιντιγιά η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του NBA Cup, ποιοι είναι οι όμιλοι

NBA

|

Category image

Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη