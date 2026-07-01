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Κλειστά… χαρτιά και κάλεσμα στήριξης

ΓΗΠΕΔΟ

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Κλειστά… χαρτιά και κάλεσμα στήριξης

Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν αρκετοί παίκτες συμφωνημένοι

Δεν επιφύλασσε κάποια… έκπληξη η επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν της ΑΕΛ, καθώς και του Loyalty Program. Αν και, το βράδυ της Δευτέρας, πολλοί συνέδεσαν την πληροφορία για τον Λορένζο Ινσίνιε με ένα… δώρο της διοίκησης. Μιλάμε για τον Ιταλό μεσοεπιθετικό που έγραψε Ιστορία φορώντας κυρίως τη φανέλα της Νάπολι.

Η διοίκηση, μέσω του Νικόλα Λεβέντη, κράτησε ουσιαστικά κλειστά χαρτιά, λέγοντας απλώς επί του θέματος ότι: «Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος. Είτε είναι όνομα είτε όχι, φτάνει να κάνει αυτό που πρέπει στο γήπεδο. Τη λέξη "υπέρβαση" -πιστεύω- πρέπει να την αποβάλουμε από το λεξιλόγιό μας. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές να παίζουν για τον εαυτό τους, για την ομάδα και για τον κόσμο».

Πάντως, το μήνυμα που στάλθηκε ήταν πως δεν περισσεύει κανένας. Και θα πρέπει οι φίλοι της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση με στόχο την επιστροφή σε πρωταγωνιστική πορεία. Η παρουσίαση των καρτών διαρκείας συνοδεύτηκε με το σύνθημα «Το κεφάλι ψηλά», το οποίο παραπέμπει στο σύνθημα που κυριαρχεί στη γαλαζοκίτρινη κερκίδα.

Οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν αρκετοί παίκτες συμφωνημένοι αλλά λόγω συμβατικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να γίνουν επίσημα «λέοντες». Μέχρι τώρα αποκτήθηκαν οι Ζαΐρ (ακραίος επιθετικός), Καπίνο (τερματοφύλακας) και Γιώργος Παπαγεωργίου (μέσος).

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