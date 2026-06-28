«Φιλικό διαζύγιο και... ΑΕΛ»

Στην Πορτογαλία σημειώνουν πως ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εξακολουθεί να πολιορκείται από την ΑΕΛ.

Σύμφωνα με την Abola, ο Σοάρες παραμένει ψηλά στην μεταγραφική λίστα της ΑΕΛ την ώρα που η National εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε... φιλική διακοπή του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή το οποίο έχει ισχύ για άλλο ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ιστοσελίδα, επικαλούμενη δικές της πληροφορίες γράφει:

«Σύμφωνα με όσα έχει πληροφορηθεί η ABOLA, εξετάζεται η πιθανότητα μεταξύ του συλλόγου και του παίκτη για φιλικό τερματισμό του τελευταίου έτους του συμβολαίου που εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ των δύο. Εάν συμβεί αυτό και ο Φιλίπε Σοάρες μετακομίσει όντως στην Κύπρο, η Νασιονάλ θα διατηρήσει πάντα ένα ποσοστό των οικονομικών δικαιωμάτων του παίκτη»