Τυπώνονται οι φανέλες τους

Αυτό που έβγαινε προς τα έξω από την πλευρά της ΑΕΛ, είναι πως οι συζητήσεις με παίκτες βρίσκονταν στην τελική ευθεία και πως τα... φιρμάνια για «εμβολιασμό», θα έρχονταν μαζεμένα. Και όπως όλα δείχνουν, οι Χάμζα Τσατάκοβιτς (επιθετικός) και Ντιόγκο Γκόμες (κεντρικός αμυντικός), θα αποτελέσουν τα δύο νέα μέλη στο ρόστερ. Ήδη προηγήθηκαν οι Ζάιρ (ακραίος επιθετικός), Καπίνο (τερματοφύλας) και Παπαγεωργίου (μέσος). Ταυτόχρονα γίνονται συζητήσεις και με άλλους παίκτες αφού τα κενά στο ρόστερ είναι αρκετά και στόχος είναι πριν την έναρξη της προετοιμασίας (7 Ιουλίου), να κλείσει κατά 80% το ρόστερ.

Ο 29χρονος Τσατάκοβιτς έρχεται Κύπρο για τα τυπικά. Την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Εσενλέρ Εροκσπόρ, με απολογισμό 71 συμμετοχές (24 γκολ και 12 ασίστ), ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 331 εμφανίσεις (131 γκολ και 41 ασίστ). Την ίδια ώρα, η ομάδα προγραμματισμού φαίνεται πως έχει πείσει και τον 25χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την Τροφένσε, στην τρίτη κατηγορία της πατρίδας του.