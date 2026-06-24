Λεβέντης για τις ποινές του Αθλ. Δικαστή: «Καθοδηγούμενες οδηγίες»

Διαβάστε όλα όσα είπε:

Για την επιστολή της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ: «Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε από την ΚΟΠ ούτε από τα υπόλοιπα σωματεία. Εμείς τονίσαμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια αδράνεια και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να τελειώσει πριν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Η επίσημη απαίτηση της ΑΕΛ και κάποιων άλλων σωματείων ανεπίσημα είναι η σωστή λήψη αποφάσεων, αν θέλουμε όλοι να αλλάξουν πράγματα στους θεσμούς. Την ώρα που πρέπει να σηκωθεί το χέρι, κάτι γίνεται… και οι άλλες ομάδες το κατεβάζουν. Από ότι μαθαίνουμε οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Ιούλιο. Εμείς αυτό που λέμε είναι το αυτονόητο, να εφαρμόζονται οι κανονισμοί που πρέπει. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα, με βασικό θέμα τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να βγάζουμε τα οπαδικά γυαλιά. Όταν κάποιος παρεκτρέπεται και στην κανονική ζωή υπάρχουν τιμωρίες, το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν κωδικοποιημένες ποινές που δεν πρέπει να τις προσπερνάμε.

Για τις παραπομπές προς τον Αθλητικό Δικαστή: «Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Και ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του, γι’ αυτό κάναμε λόγο και για αυτόν. Όταν ένα άτομο γρονθοκοπά κάποιον άλλον και η παραπομπή γίνεται ως διαπληκτισμός, τότε υπάρχει μεγάλο θέμα. Να θυμίσω για τον Σα Πίντο πως για γρονθοκόπημα όταν ήταν στον ΑΠΟΕΛ είχε δεχθεί 4-6 μήνες αποκλεισμό από τους πάγκους, ενώ σε αυτή την περίπτωση στον τελικό το γρονθοκόπημα εμφανίστηκε ως διαπληκτισμός.

Υπήρχαν καθοδηγούμενες οδηγίες πιστεύετε; «Εσείς πιστεύετε, με αυτά που είδαμε, ότι δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση; Όταν αναγράφεται στο φύλλο αγώνα γρονθοκόπημα και καταγράφεται ως διαπληκτισμός, στηρίζεται ότι δεν υπήρχε κάτι;»

Τι πληροφόρηση έχετε για το θέμα; «Εμείς αναμένουμε από την Ομοσπονδία να μας απαντήσει τι θα πράξει. Εμείς απαιτήσαμε ως ΑΕΛ να παραιτηθεί ο Αθλητικός Δικαστής. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση μέχρι στιγμής και αυτό μας προβληματίζει. Θα γυρίσει ο τροχός και θα τιμωρηθούν ή δεν θα τιμωρηθούν και θα λέμε μετά ότι η ΑΕΛ είχε δίκιο. Πρέπει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ληφθούν αποφάσεις. Αν όλα αυτά που είδαμε στον τελικό μένουν μόνο σε πρόστιμα, δίνουμε το μήνυμα ότι μπορεί να συμβαίνουν ξανά. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που λέει η ΑΕΛ δεν έχουν σχέση ούτε με τον Απόλλωνα ούτε με την Πάφο. Οποιαδήποτε ομάδα να ήταν στη θέση μας θα αντιδρούσε το ίδιο. Τα έχουμε με τους θεσμούς και τις διαδικασίες που δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Θα έπρεπε να κρίνονται όλοι όσοι εργάζονται στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η ΑΕΛ στήριξε τη νέα ηγεσία της ΚΟΠ: «Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Όταν τα σωματεία αποφασίζουν, αποφασίζουν με πλειοψηφία. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή είναι μόνη της, μάλλον τα υπόλοιπα 13 σωματεία είναι ικανοποιημένα. Υπήρξε αντίδραση μόνο μετά την επιστολή μας. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουν όλοι, όχι μόνο εμείς. Όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων υπάρχει αδράνεια από πολλούς. Να θυμίσω ότι η Ομόνοια τιμωρήθηκε για πανηγυρισμούς, αν είναι δυνατόν. Η ΑΕΛ δεν είναι σημερινή που αντιδρά, το κάνει από την 3η-4η αγωνιστική. Όταν όλα είναι κωδικοποιημένα, είναι εύκολο να ληφθούν αποφάσεις. Θα περιμένουμε και εμείς, ελπίζοντας ότι τα σωματεία θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις.

Για άλλα θέματα που προβληματίζουν: «Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι το πιο σημαντικό γιατί επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Και στο κομμάτι της διαιτησίας υπάρχει δυσαρέσκεια. Ακούσαμε να δίνονται συγχαρητήρια στους Κύπριους διαιτητές. Δίνεις συγχαρητήρια σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι και φέρνεις ξένους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τους “κουνήσουμε το δάχτυλο” και να ανεβάσουν την απόδοσή τους. Δεν μιλώ για όλους, όμως πρέπει να σταματήσουμε τις δηλώσεις εντυπώσεων. Πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλά και ως σωματεία να το βάλουμε κάτω και να αποφασίσουμε για το καλό του ποδοσφαίρου.

Για τον προγραμματισμό της ομάδας: «Έχουν ανακοινωθεί τρεις μεταγραφές, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως έρθουν μαζεμένες κινήσεις. Η προετοιμασία ξεκινά στις 13 Ιουλίου, ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή. Δυστυχώς είμαστε σε φάση ολικής αναδόμησης της ομάδας, λόγω κάποιων δικών μας λαθών. Υπάρχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις.

Για τον Μασέκο: «Γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Πρόκειται για νεαρό ποδοσφαιριστή που στο τελευταίο παιχνίδι στο Μουντιάλ έδειξε το ταλέντο και την προοπτική του.

Για Μακρή και Παπαφώτη: «Προς το παρόν είναι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα ενημερωθεί ο κόσμος.

Για Σινγκ και Κονσεισάο: «Δεν υπάρχουν προτάσεις. Για τον Σινγκ δεν υπάρχει ρήτρα και οποιαδήποτε ομάδα τον θέλει πρέπει να μιλήσει μαζί μας. Για τον Κονσεισάο υπάρχει ρήτρα και αν κάποια ομάδα τον θέλει, πρέπει να την πληρώσει μέσα στο χρονικό περιθώριο.

Για Γκόμις, Καρώ και Γκόμες: «Δεν θέλω να συζητήσουμε για παίκτες που έχουν συμβόλαια. Όταν υπάρξει κάτι νεότερο, θα ενημερωθεί ο κόσμος.»