Στοίχημα ο «εκτελεστής» στην ΑΕΛ

Μετά τον Ιανουάριο και την κάθοδο του Ζακάρια Σαβό βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα η ΑΕΛ. Αν και αυτός σίγησε από ένα σημείο και μετά. Ο Σουηδός ήταν όμως δανεικός και αποχώρησε, όπως και ο Φορεστιέρι που δεν… ακούμπησε, ο Φεριέρ ο οποίος είπε αντίο από τον Ιανουάριο και ο Νατέλ τον Απρίλιο. Εκτός πλάνων τέθηκε και ο Ανδρέας Μακρής και ουσιαστικά η γραμμή κρούσης θα «χτιστεί» από το μηδέν.

Οι Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι που κρατούν τα κλειδιά της στελέχωσης, μαζί με τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς, καλούνται να βρουν τον επιθετικό που θα κάνει τη διαφορά. Και η αλήθεια είναι πως γι' αυτήν τη θέση ίσως γίνει και υπέρβαση. Είναι λοιπόν στοίχημα ο «εκτελεστής» για τους ιθύνοντες, κάτι που της λείπει τα τελευταία χρόνια.

Για την ώρα αποκτήθηκαν ο τερματοφύλακας Στέφανος Καπίνο, ο ακραίος επιθετικός Ζάιρ και ο μέσος Γιώργος Παπαγεωργίου.