Ψάχνει και ντόπιο «αίμα»

Στην ΑΕΛ απαιτείται και φέτος ένας μεγάλος αριθμός νέων αποκτημάτων. Ήδη τρεις πέρασαν την πόρτα... εισόδου. Ο λόγος για τους Στέφανο Καπίνο (τερματοφύλακα), Ζαΐρ Ταβάρες (ακραίο επιθετικό) και Γιώργο Παπαγεωργίου (μέσο).

Ο τελευταίος εμπλουτίζει κάπως το κυπριακό στοιχείο που έχει μειωθεί μετά το τέλος της συνεργασίας με Χριστόφορο Φραντζή-Ανδρέα Φιλιώτη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης οι Ανδρέας Μακρής και Βασίλης Παπαφώτης. Ρίχνονται λοιπόν κάποιες ματιές και προς ντόπιο «αίμα» και μία καλή δεξαμενή είναι και τα τμήματα υποδομής της ομάδας.