Ο Μπαλταζάρ μίλησε για το πώς πήρε τον Βοζίνια στην ΑΕΛ

Ένα από τα πρόσωπα του Μουντιάλ 2026 είναι μέχρι στιγμής ο Βοζίνια, με τον πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ να κάνει εκπληκτική εμφάνιση στο ματς του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία και να κρατά τους πρωταθλητές Ευρώπης στο μηδέν.

Για τον 40χρονο πορτιέρο κλήθηκε να μιλήσει σε ΜΜΕ της Πολωνίας ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, τότε προπονητής της ομάδς της Λεμεσού και νυν της πολωνικής Ραντόμιακ, εξηγώντας πώς κατέληξε το 2017 ο Βοζίνια στους γαλαζοκίτρινους, στους οποίους αγωνίστηκε για μια πενταετία.

«Ψάχναμε για τερματοφύλακα και μας τον συνέστησε ο Μάρκο Σοάρες, παίκτης τότε τς ΑΕΛ. Υπογράψαμε συμβόλαιο μαζί του και ήταν μια εξαιρετική επιλογή» είπε αρχικά ο Πορτογάλος κόουτς και συνέχισε: «Ήταν κάπως ήσυχος, συγκρατημένος, αλλά ως τερματοφύλακας είχε τεράστια ποιότητα. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που συνέβη στον αγώνα απέναντι στην Ισπανία. Άξιζε όλα όσα του συνέβησαν».