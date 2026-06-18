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Χρόνος υπάρχει, μα πολλά και τα κενά

ΓΗΠΕΔΟ

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Χρόνος υπάρχει, μα πολλά και τα κενά

Η ΑΕΛ είναι και φέτος σε φάση αναδόμησης αφού παρά τις περσινές φιλοδοξίες, το ρόστερ δεν ανταποκρίθηκε. Στη Λεμεσιανή ομάδα προσδοκούν πως φέτος οι κινήσεις θα είναι με λιγότερο ρίσκο και θα πιάσουν τόπο. Ήδη τρεις έχουν μπει στο οπλοστάσιο. Ο λόγος για τον ακραίο επιθετικό Ζαίρ Ταβάρες, τον τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο και τον μέσο Γιώργο Παπαγεωργίου. Οι πληροφορίες λένε πως «κλειστός» πρέπει να θεωρείται και ο Γιανίκ Γκομίς. Χρόνος υπάρχει μα είναι πολλά τα κενά. Και αφορούν όλες τις γραμμές εκτός από αυτήν του τερματοφύλακα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει περί τα μέσα Ιουλίου και μέχρι τότε, στόχος της ομάδας προγραμματισμού είναι το ρόστερ να είναι καλυμμένο σε μεγάλο βαθμό.

Ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς μαζί με τους Νταμάχου-Τρισκόφσκι έχουν κάνει αρκετές προτάσεις και ευελπιστούν πως οι θα «πετύχουν» τις πρώτες τους επιλογές.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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