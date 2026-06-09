Αποχωρεί από την ΑΕΛ ο επενδυτής Κρις Παναγιώτου

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «Μετά από ώριμη σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω από τον ρόλο μου ως επενδυτής στο σωματείο. Η απόφαση αυτή δεν λήφθηκε ελαφρά τη καρδία. Προκύπτει από μια ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας με τον πρόεδρο του συλλόγου Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου».

Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιώτου, ο ίδιος ως μέτοχος κατέθεσε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα τα ταμεία του σωματείου με την ηγεσία του συλλόγου να αναλαμβάνει δύο βασικές δεσμεύσεις έναντί του. Η πρώτη αφορούσε την οικονομική πειθαρχία και η δεύτερη τη δημιουργία δομής και μακροπρόθεσμου πλάνου βασισμένου στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών της ακαδημίας. Δεσμεύσεις οι οποίες όπως αναφέρει ο επενδυτής, δεν υλοποιήθηκαν.

«Η φιλοσοφία μου εστίαζε από την αρχή στην επένδυση των ανθρώπων της ΑΕΛ, δημιουργώντας αξία εκ των έσω και σεβόμενος το μέλλον του συλλόγου όχι με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις που απομακρύνουν από αυτή την κατεύθυνση» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Κρις Παναγιώτου.

Απευθυνόμενος στον κόσμο της ΑΕΛ ο κύριος Παναγιώτου, τους χαρακτήρισε ως «η ψυχή του συλλόγου», με το πάθος και τη φωνή τους, να είναι η ταυτότητα της ΑΕΛ.

Για τον ίδιο σημειώνει, η εμπειρία του στην ΑΕΛ, του πρόσφερε «κάτι περισσότερο από ρόλο επιχειρηματία» και γι αυτό θα του μείνει αξέχαστη.

«Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, με σεβασμό και με καθαρότητα» καταλήγει ο Κρις Παναγιώτου