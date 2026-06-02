Οριστικά στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα φιλικά με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και τρεις ημέρες αργότερα με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, με φόντο τα επερχόμενα επίσημα ματς στο UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της League A και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Η Εθνική Ελλάδας θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα θα αγωνιστεί ξανά μακριά από το σπίτι της, αυτή τη φορά με τη Γερμανία.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη «γαλανόλευκη» θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία και έπειτα με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Δύο αναμετρήσεις που όπως γνωστοποίησε και η ΕΠΟ θα διεξαχθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Η ανακοίνωση:

Επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου). Επίσης, επικυρώθηκε η απόφαση διεξαγωγής του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45).

athletiko.gr