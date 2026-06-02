ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικά στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστικά στην Τούμπα η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην Τούμπα για τα δύο ματς που έχει να δώσει στο Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα φιλικά με τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και τρεις ημέρες αργότερα με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, με φόντο τα επερχόμενα επίσημα ματς στο UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον 2ο όμιλο της League A και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Η Εθνική Ελλάδας θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα θα αγωνιστεί ξανά μακριά από το σπίτι της, αυτή τη φορά με τη Γερμανία.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη «γαλανόλευκη» θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία και έπειτα με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Δύο αναμετρήσεις που όπως γνωστοποίησε και η ΕΠΟ θα διεξαχθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα.

Η ανακοίνωση:

Επικυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου). Επίσης, επικυρώθηκε η απόφαση διεξαγωγής του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nations League με την Ολλανδία (Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45) και την Γερμανία (Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45).

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη