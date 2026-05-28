Γίνεται να δούμε ξανά τον Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

Όλα ανοιχτά για Ράσφορντ και Μπαρτσελόνα, κρίσιμες οι επόμενες 15 ημέρες, όλα ανοιχτά ως προς την παραμονή του, αλλά και την αποχώρησή του, λόγω της μεταγραφής του Άντονι Γκόρντον! Δύσκολα, πάντως, αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο, θα δούμε ξανά τον Άγγλο επιθετικό στα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί ο Άντονι Γκόρντον να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση της Μπαρτσελόνα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έναντι 80 εκατομμυρίων, όμως αυτό δεν επηρεάζει την απόφαση και την γνώμη του Χάνσι Φλικ για τον Μάρκους Ράσφορντ.

Οι Άγγλοι γράφουν πως οι δύο περιπτώσεις συνδέονται, μιας και μιλάμε για ποδοσφαιριστές που καλύπτουν την ίδια θέση. Ωστόσο, οι Ισπανοί υποστηρίζουν πως αυτό δεν ισχύει και πως ο Ράσφορντ αυτήν την στιγμή απασχολεί κυρίως την Μπαρτσελόνα, ως προς το οικονομικό του πράγματος.

Έχει ρήτρα 30 εκατομμυρίων με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αυτή έχει ισχύ ως τις 15 Ιουνίου! Συνεπώς, μέσα στον επόμενο… μισό μήνα, θα γνωρίζουμε αν οι Καταλανοί είναι πρόθυμοι να δαπανήσουν και ένα έξτρα ποσό, για την ίδια θέση, την οποία αναμένεται να καλύψει και ο Γκόρντον.

Από εκεί και πέρα, πάντως, όλα δείχνουν πως δεν θα δούμε ξανά τον Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Δεν προκύπτει τέτοιου είδους εισήγηση από τον Μάικλ Κάρικ, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με την Μπαρτσελόνα, για νέα συμφωνία που θα περιλαμβάνει δανεισμό.

england365.gr