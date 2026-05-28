Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από του ΠΑΟΚ... τα δόντια κι έκανε το 1-0 στους ημιτελικούς

Απέναντι στον σκληρά μαχόμενο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε την παράταση για να επικρατήσει με 114-102 και να κάνει τη δουλειά του, με τους «πράσινους» πλέον να κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Απίθανο ματς διεξήχθη στο Telekom Center ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να τα βρίσκουν σκούρα. Ωστόσο, στο φινάλε, με την ποιότητα και την εμπειρία τους, καθάρισαν το ματς στην παράταση με σκορ 114-102 και έκαναν το 1-0.

Καταπληκτικός ο «Δικέφαλος του Βορρά», που πέτυχε 50 πόντους στο ημίχρονο, τιμωρώντας συνεχώς την ασταθή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ενώ στο τέλος επέστρεψε από το -11 (95-84) για να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι «ασπρόμαυροι» δεν άντεξαν, λύγισαν και εν τέλει ηττήθηκαν, έχοντας ωστόσο μία καταπληκτική εικόνα.

Κορυφαίος όλων στην αναμέτρηση ήταν ο τρομερός Ματίας Λεσόρ, με τον Γάλλο σέντερ να πετυχαίνει 21 πόντους, ενώ μάζεψε και οκτώ ριμπάουντ. Από πλευράς «πράσινων», εξαιρετικός ήταν και ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους, με δύο ασίστ και πέντε ριμπάουντ.

Στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο ασταμάτητος ήταν ο Ταϊρί, με τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει 18 πόντους, συνδυάζοντάς τους με έξι ασίστ και δύο ριμπάουντ.

Το ματς:

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στο ματς, κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό AKTOR και του έβαλε από νωρίς δύσκολα. Οι «πράσινοι» είχαν από το ξεκίνημα του ματς το προβάδισμα, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +4 (10-6), με τους «ασπρόμαυρους» να μην τους επιτρέπουν να ξεφύγουν στο σκορ. Εκεί ξεκίνησε και η αντεπίθεση του «Δικέφαλου του Βορρά», που με εξαιρετικά ποσοστά από το τρίποντο έφτασε στο +6 (15-21), παγώνοντας προς στιγμήν το Telekom Center. Η διαφορά, βέβαια, στο φινάλε του δεκαλέπτου έφτασε στον πόντο (23-24).

Περίπου δύο λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου στο Telekom Center Athens, απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο αρχηγός των «πράσινων», Κώστας Σλούκας, πάτησε ξανά παρκέ και πραγματοποίησε το come-back του.

Στη δεύτερη περίοδο ο ΠΑΟΚ έδειχνε ακόμη πιο ανταγωνιστικός και επικίνδυνος, κάτι που ξάφνιασε μέχρι και τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Με το σκορ να αλλάζει χέρια συνεχώς, καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να χτίσει μία διαφορά. Προς το τέλος του ημιχρόνου, η αφέλεια του «τριφυλλιού» στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ευστοχία των «ασπρόμαυρων», έφερε τον ΠΑΟΚ στο +5 (45-50), σκορ που δικαιολογούνταν απόλυτα από την εικόνα μέσα στο παρκέ.

Με φόρα μπήκε ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να πυροβολεί συνεχώς στην επίθεση και τον Παναθηναϊκό AKTOR να παλεύει να μην του επιτρέψει να ξεφύγει στο σκορ. Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να φτάσουν στο +9 (54-63), ωστόσο κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR σαν να ξύπνησε και πήρε τα ηνία του ματς, ολοκληρώνοντας την περίοδο στο +2 (77-75).

Από εκεί ακριβώς που τελείωσε την προηγούμενη περίοδο ξεκίνησε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε να πιέζει την ασταθή άμυνα του ΠΑΟΚ και κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορά μέχρι και σε διψήφιο αριθμό (95-84). Κάπου εκεί όμως σαν να θόλωσε, με τον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλεύεται σε απόλυτο βαθμό. Ο Ταϊρί σήκωσε ολόκληρο το βάρος της ομάδας και με τρομερές εμπνεύσεις στην επίθεση έφερε τα πάντα σε ισορροπία στο φινάλε για το 96-96, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα αυτό πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε στην πίεση και ο Παναθηναϊκός, με την ποιότητα και την ψυχραιμία του, καθάρισε το ματς, με τη διαφορά να φτάνει έως και το +12 στο φινάλε, για το τελικό 114-102.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96, 114-102 (παράταση)

