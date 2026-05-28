Πριν καν τελειώσει ο Μάιος: Τα τέσσερα «Here we go» που κοστίζουν σχεδόν 200 εκατομμύρια στην Premier League!

Η Premier League αγοράζει και πουλά ακριβά, την στιγμή που τέσσερις διαφορετικές ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου το έχουν κάνει…

Μπορεί να θέλουμε τρεις ημέρες ακόμη για να ολοκληρωθεί αυτός ο μήνας, όμως υπάρχουν ομάδες της Premier League που είτε έχουν πάρει, είτε έχουν παραχωρήσει ήδη ποδοσφαιριστές!

Και όμως, πριν καν ανοίξει και επίσημα το μεταγραφικό «παζάρι», τέσσερις διαφορετικοί σύλλογοι έχουν προβεί σε κινήσεις που αξίζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια. Το χιλιοειπωμένο «Here we go» έχει γραφτεί, ο έγκριτος Fabrizio Romano κάνει λόγο για οριστική συμφωνία και τα deals αναμένεται να ανακοινωθούν, όταν το επιτρέπουν οι σχετικές προθεσμίες.

Ποιες είναι οι πιο «κλασικές», τέσσερις περιπτώσεις, που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, με ποδοσφαιριστές που θα ενταχθούν στις ομάδες του στην καλοκαιρινή προετοιμασία;

Ο Ζερεμί Ζακέ, που αποτελεί μεταγραφή Ιανουαρίου για τη Λίβερπουλ και που επιστρέφει από τραυματισμό, ο Άντι Ρόμπερτσον που αποχωρεί από το «Άνφιλντ» και γίνεται παίκτης της Τότεναμ, ο Άντονι Γκόρντον που γεμίζει τα ταμεία της Νιούκαστλ με 80 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα, και ο Τζιοβάνι Κέντα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, που τα έχει βρει με την Τσέλσι!

Όλοι αυτοί αθροιστικά κοστίζουν ή αποφέρουν στις ομάδες τους πάνω από 200 εκατομμύρια και αναμένεται να κάνουν «θόρυβο» με τη μετακίνησή τους.

Και όλα αυτά από νωρίς. Χωρίς κίνηση της Άρσεναλ, χωρίς κίνηση της Λίβερπουλ μετά το φινάλε της σεζόν, καθώς ο Ζακέ έχει ήδη ανακοινωθεί, δίχως deal της Μάντσεστερ Σίτι και φυσικά, χωρίς να έχουμε δει την πρώτη μεταγραφή του Μάικλ Κάρικ!

Προμηνύεται απολαυστικό, μεταγραφικό καλοκαίρι, το οποίο έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς…

