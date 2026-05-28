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«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Βάβρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Βάβρο»

Στο εξωτερικό συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον Ντένις Βάβρο, έναν στόπερ που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ από την συνύπαρξή τους στην Κοπεγχάγη.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντένις Βάβρο για το κέντρο της άμυνας. Ο 30χρονος διεθνής Σλοβάκος ανήκει στην Βόλφσμπουργκ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο ο υποβιβασμός της γερμανικής ομάδας ενδέχεται να οδηγήσει στην αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Ο έμπειρος στόπερ είναι γνώριμος του Νίστρουπ από την κοινή τους παρουσία στην Κοπεγχάγη. Μάλιστα, ο νέος προπονητής του «Τριφυλλιού» είχε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Βάβρο στην δανέζικη ομάδα το 2022, σε μια μεταγραφή που κόστισε 4.5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν με επιτυχία και πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του νταμπλ στην Δανία.

Ο Βάβρο είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,89 μ. και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Ζιλίνα, Λάτσιο και Ουέσκα, ενώ με την Εθνική Σλοβακίας μετρά 32 συμμετοχές. Παράλληλα, έχει υπάρξει μέλος όλων των μικρών Εθνικών ομάδων της χώρας του, από την Κ17 έως και την Κ21.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Ντένις Βάβρο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχοντας ήδη προετοιμαστεί για τον ρόλο εξετάζοντας υποψηφίους στην Ιταλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα από μία ισπανική και μία πορτογαλική ομάδα. Ο 30χρονος Σλοβάκος διεθνής, που έχει καταγράψει 32 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική του ομάδα, αγωνίζεται στην Bundesliga και μπήκε στο στόχαστρο τις τελευταίες 20 ημέρες. Η περίπτωσή του θεωρείται πιο εύκολη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ.

Ο Βάβρο εντάχθηκε στη Βόλφσμπουργκ τον Ιούλιο του 2025 και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2027. Η υποψηφιότητά του συνδέεται με τον Νίστρουπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο αμυντικός επέστρεψε στην Κοπεγχάγη το 2022 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατακτώντας αργότερα το νταμπλ με τον προπονητή. Συνολικά στην καριέρα του έχουν δαπανηθεί 19,25 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές για τον Βάβρο, του οποίου η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ».

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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