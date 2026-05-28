Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Λεσόρ στο Ηράκλειο

Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων για την ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ προχώρησε η αστυνομία του Ηρακλείου Κρήτης.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον τελικό του Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Ματίας Λεσόρ.

Το απόγευμα της Πέμπτης (28/05), τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για τη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Λεσόρ, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού. Τρία από αυτά τα πρόσωπα, που εμπλέκονται στο περιστατικό με θύμα τον σέντερ των “πράσινων”, είναι από το Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε πριν από δύο εβδομάδες, από την Ασφάλεια Ηρακλείου στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα και σε προσαγωγές.

athletiko.gr