Επαφές της Λεβερκούζεν με τον Γκλάσνερ

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν φέρεται να έχει ξεκινήσει επαφές με τον Όλιβερ Γκλάνσερ, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η αποχώρηση του νυν προπονητή της Λεβερκούζεν θεωρείται πλέον πολύ πιθανή, με τη διοίκηση να αναζητά ήδη τον αντικαταστάτη του.

Στη λίστα των υποψηφίων είχε βρεθεί και ο Φελίπε Λουίς, όμως οι εξελίξεις φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα.

Την ίδια στιγμή, ο Γκλάσνερ βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την επιτυχημένη πορεία του με την Κρίσταλ Πάλας, οδηγώντας τον αγγλικό σύλλογο στην κατάκτηση του Conference League.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αυστριακός τεχνικός ενδέχεται να αποχωρήσει από το Λονδίνο το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που ενισχύει τα σενάρια για πιθανή μετακίνησή του στη Γερμανία.

sdna.gr